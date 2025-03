Parte il progetto di rigenerazione urbana per l'ex fabbrica Moreggi

L’area della ex fabbrica Moreggia è pronta per i lavori di rigenerazione urbana: come raccontato mercoledì 26 marzo durante il Consiglio comunale, è stata approvata la delibera d'indirizzo propedeutica alla variante per dare il via all’inizio lavori.

La notizia che qualcosa si fosse sbloccato nel procedimento dell’ex fabbrica Moreggia risale al settembre scorso. Anche se il destino dell’area di via De Amicis 65 da anni è al centro del dibattito locale: ex sito industriale abbandonato ormai da diversi anni, essendo di proprietà di un privato l’Amministrazione comunale si è ritrovata nel tempo a un attento lavoro di risoluzione con i proprietari responsabili di un ampio sito lasciato al degrado.

“Sono estremamente soddisfatto dell’approvazione del progetto che darà nuova vita all’area dell’ex fabbrica Moreggia e dei vivai Coppo. Questo è un passo fondamentale nel nostro impegno per il recupero delle zone abbandonate di Collegno - commenta il sindaco della Città di Collegno, Matteo Cavallone -. La rigenerazione urbana non solo riqualificherà uno spazio che da troppo tempo versa in stato di degrado, ma offrirà anche nuovi alloggi, anche di edilizia a prezzi calmierati grazie all'introduzione del 20% di edilizia convenzionata. Con l'inserimento di aree verdi e parcheggi, stiamo lavorando per creare un ambiente più vivibile e sostenibile. Sono fiducioso che questo progetto rappresenterà un nuovo inizio per il quartiere di Borgata Paradiso, contribuendo al miglioramento della qualità della vita dei suoi abitanti”.

Il progetto prevede un sito di tipo residenziale e la possibilità al piano terra di inserire un'attività commerciale simile a quelle presenti lungo l'asse di via De Amicis.

Inoltre, la realizzazione di questo palazzo permetterà di arretrare il fronte stradale con il rifacimento del marciapiede e creare un nuovo parcheggio pubblico sul fronte di via De Amicis similare a quello già esistente davanti agli stabili di via De Amicis 63. Sarà altresì realizzata un'area verde nell'area retrostante il palazzo, per cui l'intervento libererà quasi la metà dell'area in questo momento impermeabile e costruita.

Da questo programma di rigenerazione urbana il Comune di Collegno chiederà di costruire il 20% degli alloggi presenti nel palazzo in edilizia convenzionata, vale a dire con un prezzo di acquisto che viene ridotto del 30% rispetto a quello di mercato, con il vincolo di non poter vendere l'alloggio a prezzo di mercato per 15 anni. “Un impegno concreto sul diritto alla casa - ha commentato Cavallone durante il consiglio comunale -. Non è possibile che una famiglia con almeno due componenti all’interno che lavorano, facciano fatica ad acquistare una casa in alcune zone della Città. La fascia medio bassa della nostra società si vede sempre più sacrificata e dobbiamo pensare la Città anche per loro.”.

Da questo processo di rigenerazione urbana saranno coinvolti anche i vivai Coppo, anch’essi abbandonati da tempo. L’idea è quella di trasformali in un progetto di orto botanico con ampia possibilità di recupero del verde presente e un lavoro di rete con le associazioni e le scuole del territorio.