Polo d'infanzia di via Verolengo: visita guidata al cantiere

In via Verolengo 29, nel cuore di Borgo Vittoria, si sta lavorando al cantiere per la realizzazione del nuovo polo d’infanzia 0-6.

Sabato 29 marzo, accompagnati da esperti e dall’assessora alle Politiche Educative e Giovanili Carlotta Salerno, è in programma un tour al cantiere aperto a cittadini, istituzioni e famiglie per vedere in diretta lo stato di avanzamento dei lavori.

Nella giornata sono previsti tre tour (ore 10 – 11.30 – 14) ognuno dei quali si articola in 3 tappe nel corso delle quali i visitatori saranno guidati all’interno dello stabile in un percorso predefinito.

La visita è gratuita ed è possibile prenotarsi al link: https://urbanlabtorino.it/visite/scuole-in-cantiere-2/

Il progetto, coordinato dal Servizio Edilizia Scolastica della Città di Torino, è finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il nuovo polo d'infanzia 0-6 si estende su un’area di circa 1.200 metri quadrati, ad altissima prestazione energetica, che accoglierà la scuola d'infanzia e il nido attualmente ospitati in via Orvieto nell'anno scolastico 2026/2027.

L’edificio è realizzato secondo lo standard europeo nZEB (Nearly Energy Zero Building) “Edifici a Energia Quasi Zero” con livelli di prestazione energetica molto elevati. Gli spazi didattici sono flessibili e adattabili per consentire un utilizzo per l’incontro e la socializzazione da parte di tutta la comunità, un’attenzione particolare è inoltre riservata alle dotazioni dello spazio esterno che dovranno favorire l’esplorazione e il movimento dei bambini in libertà e sicurezza.

“I primi tour invernali hanno evidenziato quanto sia indispensabile vedere in prima persona ciò che accade, poiché le cittadine e i cittadini sono davvero i primi protagonisti del cambiamento. Abbiamo deciso dunque di continuare ad aprire le porte dei cantieri più impegnativi che coinvolgono le nostre scuole e visitarli insieme a chi lo desidererà - afferma l’assessora alle Politiche Educative e Giovanili Carlotta Salerno -. Condivideremo l’attesa, l’impazienza ma anche la curiosità che questi corposi interventi generano, osservando insieme ciò che sarà.”

L'aspetto chiave che regola la progettazione del nuovo edificio è incentrato molto su strategie applicative per le stagioni fredde e per quelle calde: in inverno infatti saranno massimizzati gli apporti solari gratuiti, l’accumulo e l’isolamento termico e ridotti il più possibile le perdite per ventilazione; in estate invece saranno ridotti al minimo gli apporti solari all’interno dell’edificio tramite opportune schermature solari. L’involucro edilizio invece sarà isolato termicamente in modo da ridurre gli apporti per trasmissione dall’esterno verso l’interno ed aumentare l’inerzia termica per rallentare l’onda termica e aumentare le masse di accumulo per lo stoccaggio del calore interno da cedere durante la notte.