Le notti delle botti, un viaggio tra birre e vini naturali

Torna "Le notti delle botti", nona edizione, un evento culturale e di degustazione dedicato agli appassionati di birre maturate in botte e vini naturali, organizzato per tutti gli amici del Barrel-Aged.

Come ogni anno, la manifestazione offre l'opportunità di assaporare alcune delle migliori birre belghe, in un ambiente molto apprezzato dai residenti di Barriera di Milano: i Docks Dora. Questo spazio, normalmente chiuso ad eventi di intrattenimento, si trasforma per l'occasione in un luogo di incontro e scoperta, permettendo a tutti di vivere una zona della città sotto una nuova luce.

L'evento si terrà in via Valprato 68 e sarà aperto al pubblico con ingresso gratuito nei seguenti orari: