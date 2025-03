"Basta con i tira e molla. Si torni a lavorare per il bene della Circoscrizione 5"

Dalle presenze in commissione alla mancata convocazione del Consiglio . Anche il consigliere della Circoscrizione 5, Roberto Zuppardo (Gruppo Misto di Minoranza - Alleanza Liberale) chiede una ripresa dell'attività in tempi brevi.

"Io ho una corrente di pensiero liberale e centrista e sono stanco di questi tira e molla - così Zuppardo -. E la Lega, nonostante ci siano delle prove evidenti, non prende posizioni su questo problema. Qui però non si lavora e non si dà spazio ai cittadini".