Dal 2 al 4 aprile Torino diventa la capitale della Gen Z con ZOOMERFEST!

Cosa significa essere giovani oggi? Quali strumenti servono per affrontare il presente e costruire il futuro? A queste e a molte altre domande risponde ZoomerFEST! Torino cambia per i giovani, il festival pensato per le nuove generazioni che dal 2 al 4 aprile 2025 animerà gli spazi di Cascina Fossata. Ideato e organizzato da Cooperativa D.O.C., con il sostegno della Fondazione CRT, l’evento ZoomerFest! è un laboratorio di idee, relazioni ed esperienze che mette al centro i giovani, il loro benessere e il loro futuro.

Hate speech, fake news, GIGO (Garbage In, Garbage Out), mappe del benessere, una lectio su rischi e opportunità dell'intelligenza artificiale generativa, spazi di parola, concerti. Il ZoomerFest prevede un programma ricco e coinvolgente per scuole, professionisti dell’educazione, ragazze e ragazzi della città di Torino.



Le tre giornate di ZoomerFEST sono state organizzate per stimolare la partecipazione attiva e la crescita personale dei giovani attraverso tre parole chiave: partecipazione, relazione, benessere.

Ogni giornata prevede al mattino laboratori dedicati alle classi e al pomeriggio appuntamenti aperti al pubblico.

• 2 aprile – PARTECIPAZIONE

La giornata inaugurale sarà dedicata all'esplorazione di temi cruciali attraverso laboratori interattivi per le scuole secondarie di secondo grado, incentrati sull'educazione alla consapevolezza. Si affronteranno argomenti come le fake news, l’hate speech e il concetto di GIGO (Garbage In, Garbage Out). Nel pomeriggio, dalle 14:00 alle 16:00, gli "Spazi di Parola" offriranno una lectio magistralis aperta alle scuole e al pubblico sui rischi, le opportunità e l'uso consapevole dell'intelligenza artificiale generativa con la partecipazione di Francesco di Costanzo Presidente di Fondazione Italia Digitale

• 3 aprile – RELAZIONE

Nella seconda giornata in programma laboratori scolastici, realizzati con la collaborazione dell’Istituto Mitchell di Torino, che mirano a sviluppare competenze fondamentali nella comunicazione, promuovere l'empatia e la collaborazione, e fornire strumenti per la gestione dei conflitti. Nel pomeriggio, sempre dalle 14:00 alle 16:00, gli "Spazi di Parola" ospiteranno lo spettacolo teatrale "SONATA", un'orchestra di emozioni e parole interpretata da giovani provenienti da Ucraina e Russia, seguito da un dibattito aperto. Alle ore 18, si terrà la presentazione del volume "Come vento su un campo – Essere Genitori e Figli in Fuga da una Guerra Europea", edito da Il Mulino. Curato dalla Prof.ssa Anna Rosa Favretto dell’Università di Torino e dalla Dott.ssa Maria Teresa Rossi, presidente di D.O.C. s.c.s., questo evento approfondirà tematiche cruciali legate alla genitorialità e all'esperienza dei giovani in contesti di conflitto, nell'ambito del progetto "Per la pace", promosso da Eni Foundation, che nel 2022 ha offerto un periodo di vacanza estiva e di sollievo a madri, nonne, bambine e bambini e ragazze e ragazzi fuggiti in Italia dal loro paese all’indomani dell’invasione russa dell’Ucraina.

• 4 aprile – BENESSERE

La giornata conclusiva sarà dedicata al ritrovamento del benessere personale e sociale attraverso laboratori scolastici incentrati sul progetto "Mappe del Benessere". Nel pomeriggio, l'energia di "Zoomer LIVE!" invaderà il giardino di Cascina Fossata con un concerto in collaborazione con GenZ APS e i talentuosi cantanti del contest School Vision Torino.

ZoomerFEST si propone come un luogo di incontro per diverse generazioni, con un'attenzione particolare ai giovani, promuovendo l'espressione, il confronto e la riflessione. Insegnanti, genitori, educatori e tutti gli appassionati di educazione sono invitati a partecipare scegliendo gli appuntamenti di maggiore interesse.

Informazioni e Contatti:

Consulta il programma di ZoomerFest: link https://www.zoomerfest.it/

Per ulteriori dettagli e per effettuare prenotazioni è possibile contattare il numero: 011.5162038

o scrivere all'indirizzo e-mail info@zoomerfest.it