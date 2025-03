ViviPomaretto Aprile esordisce con la ‘Voce Umana’ di Finardi e gli gnocchi inclusivi

Concerti, balli, sport e cucina, una varietà di iniziative rivolte all’inclusività e alla solidarietà e che accolgono un pubblico ampio. Promotore della nuova manifestazione il Comune di Pomaretto.

“Tutto è partito quando l’anno scorso gli allevatori di Pomaretto mi hanno chiesto una mano a organizzare la cena dei Marghè, sotto il padiglione che abbiamo di 280 posti. Quando abbiamo preso le prenotazioni in due giorni siamo arrivati a 400 e abbiamo fatto delle aggiunte precarie alla struttura. Per quest’anno ci siamo detti che sarebbe stato meglio noleggiare un capannone vero e proprio – spiega il sindaco Danilo Breusa –. In un periodo dell’anno in cui ci sono meno iniziative, specialmente qua sul territorio, abbiamo deciso di organizzare una manifestazione più ampia e varia che tocca vari settori e pubblici diversi. Grazie a tutte le associazioni hanno accolto il mio invito e agli sponsor siamo riusciti a metterla in piedi”.

Nel palatenda riscaldato, agli impianti sportivi in borgata Masselli, sono previsti eventi dal 4 al 13 aprile. L’iniziativa ha scopo benefico e parte del ricavato sarà devoluto a più realtà: il Centro Socio Terapeutico Cooperativa Coesa, le associazioni Ama.le., Le Ali Spiegate e Cantiere Senza Sensi, il Tam Tam Centro attività diurno cooperativa Tarta Volante, la Famiglia Edo e Matti e la Fondazione Matilde Lorenzi. “Il filo conduttore è quello della solidarietà, proponiamo attività per disabili e persone con difficoltà.”

Si partirà venerdì 4 aprile alle 19 con l’Aperispritz e la serata dj a cura dei Giovani di Pomaretto.

Sabato 5 aprile alle 21,30 si terrà il concerto di Eugenio Finardi ’Voce Umana’. Uno spettacolo sulla voce e la sua qualità, nato dalla volontà di realizzare un lavoro teatrale in cui raccontare incontri di vita. Ci sarà una serie di ‘quadri’, episodi portatori di una narrazione, una riflessione o un aneddoto che conducono a un brano musicale pertinente, eseguito da voce e chitarra. Oltre ai brani più conosciuti e attentamente selezionati, in anteprima assoluta tre brani inediti anticiperanno l’uscita del nuovo concept album di Finardi, prevista in primavera.

I biglietti, al prezzo 20 euro con posti a sedere, saranno acquistabili in prevendita, senza costi aggiuntivi, nei seguenti punti: Bar Chez Nous e Bar Decanter a Pomaretto, People’s Choice a Perosa Argentina, Le Petit Cafè a Fenestrelle, Bar Gelateria Slurp a Villar Perosa, Tabaccheria Breuza Simone e l’Oragiusta a Pinerolo, Tabaccheria Mela Verde a Cavour, Britannia Pub a Torre Pellice. Per bambini fino a 12 anni e disabili l’ingresso sarà gratuito. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 347 8518405 (whatsapp).

Domenica 6 ci sarà la sagra degli gnocchi inclusivi e solidali, per sostenere le realtà individuate, dalle 12,30 e poi nuovamente alle 19. Sono previsti concerti e spettacoli a cura della Tarta Rock Band, l’Associazione Cantiere Senza Sensi e il gruppo di musica occitana giovanile Mistral Kizz.

Due le serate benefiche: martedì 8 ‘Uniti per lo sport’, a favore della Fondazione Matilde Lorenzi, e venerdì 11 i cori Eiminâl e Ana Bric Boucie a cura del Gruppo Alpini Pomaretto. Mercoledì 9 aprile sarà il momento del teatro con ‘Per non dimenticare’, a cura Filodrammatica Valdese di Pomaretto, e giovedì 10 si passerà ai balli e alle danze occitane con Manuel Lerda a cura dell’Associazione Noi e il Mondo-Mondo Folk.

Si concluderà sabato 12 con la cena degli allevatori della Val Germanasca e domenica 13 con la Sagra dei Plin non-stop, gli spettacoli dei gruppi ‘I Trelilu’ e i Bistrot Dalfin.