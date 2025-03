Luce in via Po dopo un anno. Completati i lavori e ripristinati i bus: ecco quando torneranno a circolare [FOTO]

Gli ultimi ritocchi in via Po, dopo un anno di lavori - Foto Daniele Caponnetto

I lavori di rinnovo dei binari tranviari e di ripristino della pavimentazione in lose su via Po sono giunti al termine. A comunicarlo è InfraTo, la società pubblica che si occupa delle infrastrutture torinesi. Il progetto, che ha avuto una durata complessiva di un anno come previsto, ha comportato un investimento totale di 5.086.948,26 euro.

Per limitare al massimo i disagi sulla viabilità e sull’ambiente circostante, le operazioni sono state svolte progressivamente, partendo da Piazza Vittorio Veneto e arrivando fino a Piazza Castello. Durante le attività, è stata sempre garantita la viabilità in direzione di piazza Castello e, tra le 17.30 e le 8.00, nonché nei giorni festivi, su tutta la via.



Tornano i bus

Da oggi, via Po è nuovamente percorribile in entrambe le direzioni. A partire dal 1° aprile 2025, verranno ripristinati i percorsi delle linee bus 13, 24, 55, 56, 61, 93, Venaria Express e Night Buster. Le linee 7 e 15 rimarranno deviata fino al completamento delle autorizzazioni per il ritorno del transito tranviario, previsto per la settimana successiva.



Cantieri laterali conclusi nel mese di aprile

Intanto, proseguono i lavori sui sottoservizi e l’adeguamento delle aree pedonali laterali, nelle vicinanze dei marciapiedi, con conclusione fissata per aprile. Al termine di tutte le lavorazioni, via Po sarà completamente rinnovata, con una nuova sede dei binari tranviari che garantirà tram più veloci, minori vibrazioni e un abbattimento dell'inquinamento acustico.

Negli ultimi giorni si è anche proceduto al rifacimento della segnaletica orizzontale.