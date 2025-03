Dopo circa vent’anni la Pro loco di Torre Pellice cambia ‘casa’

I volontari si metteranno al lavoro a partire da questa settimana per rendere più accogliente la nuova sede della Pro loco di Torre Pellice in via Repubblica 3c. L’associazione infatti si sposta dagli uffici che occupava da circa vent’anni, nella stessa via ma al civico 3a, dove quindi rimarrà attivo solo l’ufficio turistico. Andrà ad occupare le stanze fino ad ottobre 2023 destinate alla Polizia locale.

“Vorremmo aprire la sede in occasione dell’edizione di quest’anno di Fiori e Sapori, a fine aprile” annuncia Ornella Davit, da febbraio presidente della Pro loco.

Nei nuovi uffici verranno tinteggiate le pareti e verrà risistemato il pavimento: “Ora c’è un linoleum ormai deteriorato, metteremo un parquet recuperandolo dalla pista di ballo ormai in disuso del Filatoio”.

Nella nuova sede l’associazione potrà contare su tre stanze che si affacciano sotto i portici, più un locale sul retro: “Avremo più metratura a disposizione e questo ci permetterà di lavorare con serenità durante le manifestazioni”.

Fino a fine anno, tuttavia, l’associazione condividerà gli spazi al 3c con lo sportello di assistenza digitale, ma ha già progettato come sfruttare a pieno le stanze quando il servizio chiuderà: “L’ingresso sarà il nostro punto di accoglienza al pubblico, la stanza a destra diventerà il nostro ufficio mentre quella a sinistra sarà a disposizione per le altre associazioni torresi che vorranno tenere lì le loro assemblee e le loro riunioni” conclude Davit.