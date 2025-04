Approvati dalla Giunta comunale i criteri del piano "Torino Famiglie"

Migliorare il benessere e la qualità della vita delle famiglie residenti nella città di Torino, e in particolare quelle con minori.

In questa prospettiva, la Giunta comunale ha approvato questa mattina i criteri di certificazione per esercizi e servizi, pubblici e privati, del Piano del per le famiglie torinesi "Torino famiglie", su proposta della vicesindaca Michela Favaro in collaborazione con gli uffici del Commercio, delega dell’assessore Paolo Chiavarino.

I criteri individuati - utili a valutare l'impegno dei soggetti nell’offrire servizi specificatamente rivolti alle famiglie con minori - si articolano in 6 categorie (Spazi adatti, Menu per bambini, Servizi per famiglie, Atmosfera accogliente, Sicurezza, Opzioni extra) e sono a loro volta suddivisi in voci specifiche ed esemplificative ma non esaustive, identificanti gli svariati servizi che possono essere offerti dalle attività che sul territorio comunale intendono volgere particolare attenzione nei confronti delle famiglie con minori.

Nel corso del tempo l’Amministrazione ha strutturato azioni e interventi volti al sostegno delle relazioni personali, familiari, sociali, lavorative, al contrasto delle forme di discriminazione di ogni natura, al fine di sostenere i nuclei e i singoli componenti e prevenire le situazioni di disagio. La Città ha operato attivando azioni flessibili e integrate atte a favorire il superamento di situazioni di difficoltà, soprattutto in presenza di minori, riconoscendo e intendendo tutelare tutte le famiglie, comprese quelle monoparentali, quelle adottive, quelle affidatarie e quelle omogenitoriali.

Nel mese di dicembre 2024 è stato approvato il “Piano per le Famiglie Torinesi”, un documento strutturato che identifica dieci azioni positive prioritarie.

Tra le dieci azioni previste dal Piano è contemplata anche la certificazione e la diffusione di un marchio “Torino Famiglie” rivolto ad attività che, rispettando una serie di requisiti e offrendo alcuni servizi dedicati, sono fattivamente impegnate ad orientare i propri servizi verso le famiglie con minori.

La prima valorizzazione di questa azione è offerta nell'ambito della pubblicazione delle linee guida per l’edizione 2025 dell’Albo EPIC (Esercizi del Commercio di Prossimità di Interesse Collettivo).

Infatti, tra le novità più significative dell’edizione 2025 vi è l’introduzione all’interno del requisito “Cura della Prossimità” della specifica “Family Friendly” per gli EPIC Innovativi e di Eccellenza. Questa nuova caratteristica mira a premiare le attività che adottano iniziative e servizi a favore delle famiglie, in linea con la volontà dell’Amministrazione di incentivare politiche di sostegno alla genitorialità e benessere nei quartieri.

"Il Piano per le famiglie torinesi – spiegano la vicesindaca Favaro e l’assessore Chiavarino - prevede la diffusione di un marchio di qualità per operatori pubblici e privati che offrono servizi rivolti alle famiglie. I cittadini e le cittadine, così come chi visita la Città, potranno riconoscere luoghi dove poter trovare standard di qualità nell'accoglienza delle famiglie, in particolare con bimbi piccoli: dall'arredamento all'offerta gastronomica, dagli orari alla proposta di attività e intrattenimento. Sono già tantissimi gli esercizi che, liberamente e con creatività, propongono servizi family friendly. In questo modo potremo valorizzarli, stimolare nuove idee e rendere Torino sempre più accogliente".