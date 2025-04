Rinasce El Ciuchè, nuovo look per il centro d’incontro dopo 20 anni

Dopo piazza Montale sono terminati anche i lavori di ristrutturazione al “ El Ciuchè d’la Madona ”, il centro di incontro di via Sospello 46, nel cuore di Borgo Vittoria. Gli interventi di ritinteggiatura e riqualificazione, attesi da vent’anni, sono stati avviati dalla Circoscrizione 5 .

In occasione dell’inaugurazione si è svolto un momento molto importante alla presenza delle forze dell’ordine, parliamo di uno dei tanti appuntamenti sulle truffe calenderizzati dal centro civico.

“Sono felice di quanto stiamo facendo per i nostri centri di incontro - così il vicepresidente della Cinque, Antonio Cuzzilla - Ma sono convinto che possiamo fare di più perché i centri sono i veri presidi sociali per gli anziani e sono un importante sostegno per le famiglie”.