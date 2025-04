I Negrita sono pronti a tornare sul palco con il nuovo “Negrita in tour 2025”, dieci date che li porteranno la prossima primavera nei principali club italiani per presentare il nuovo album di inediti previsto per il prossimo anno dopo ben 6 anni dall’ultimo disco in studio.

La serie di concerti sarà un vero e proprio ritorno live per la band aretina che farà tappa a Venaria Reale al Teatro Concordia il 16 aprile 2025.

Per info: MC2Live.it, Vivaticket.