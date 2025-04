‘Sulle orme di Messer Polo’: dall’Iran alla biblioteca di Perosa Argentina

Hanno trascorso 50 giorni ‘Sulle orme di Messer Polo’, tra Turchia, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan e Tagikistan. Domani, mercoledì 2, e il prossimo, il 9 aprile, i pensionati rouresi Fiorentina Caputo, 68 anni, e Luciano Bardi, 70, condivideranno la loro esperienza durante due delle quattro serate di ‘Boccioli di cultura’, rassegna organizzata Poggio Oddone con il Cai di Pinasca.

Il loro viaggio si è svolto da aprile a giugno 2024.

“Tra i posti più affascinanti mi vengono in mente Ani, antica capitale dell’Armenia, con le sue chiese, e il monastero di Sumela, affrescato e costruito nella roccia, entrambi siti Unesco – racconta Bardi –. Abbiamo un bellissimo ricordo del penultimo giorno con la neve a Kars, eravamo in mezzo alla campagna e ne cadeva tantissima, da doversi fermare perché il tergicristallo non riusciva a pulire. Ma tra tutti l’Iran è un posto eccezionale, è la seconda volta che ci andavamo. Benché fosse appena caduto l’elicottero di Raisi e ci fossero manifestazioni, nessuno mai si è sognato di dirci qualcosa e anzi siamo stati benissimo”.

Caputo e Bardi hanno completato il percorso e attraversato tutte le frontiere via strada, senza mai prendere voli interni: “Ogni volta che dovevamo passare una frontiera il giorno prima eravamo preoccupati, i problemi più grossi li abbiamo avuti per entrare in Turkmenistan: abbiamo aspettato cinque ore che l’agenzia venisse a prenderci, è uno Stato di polizia in cui tornerei mai più” conclude.

Le serate si svolgeranno alla Biblioteca Comunale di Perosa Argentina, in piazza Europa 3, e inizieranno alle 21. Ingresso libero.