Flavia Pirola insediata nuova Direttrice sanitaria Città della Salute di Torino

Nella giornata odierna si è insediata la nuova Direttrice della Città della Salute e della Scienza di Torino Flavia Pirola.

Per lei, bergamasca laureata in medicina e chirurgia e specialista in Igiene e Medicina preventiva, statistica sanitaria e malattie infettive, si tratta della terza nomina con Thomas Schael nel segno della continuità.

Pirola si è messa subito al lavoro con il Commissario Thomas Schael ed il Direttore del Dipartimento Qualità e sicurezza delle cure Antonio Scarmozzino sui problemi liste di attesa e libera professione.