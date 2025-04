Il rifugio dei gatti chiede aiuto: “Abbiamo bisogno di manodopera e manutenzione”

Al rifugio di Gassino Torinese serve manodopera (e manutenzione). È l’appello lanciato dall’associazione “Le Sfigatte”. “Siamo in difficoltà: i lavori sono tanti, siamo in pochi e tutto sta andando un po’ a rilento - si legge sulla pagina Facebook -. Noi, però, abbiamo tanta voglia di ultimare gli allestimenti delle varie aree e creare un rifugio accogliente per i nostri gatti”.

Tutti coloro che vogliono partecipare solo ben accetti: non serve esperienza, “basta solo amore per gli animali e voglia di aiutare”. Del resto ci sono ancora tante cose da fare: costruire casette, dipingere, montare strutture, piccoli lavori, giardinaggio e sistemare gli spazi per rendere questo posto un vero paradiso per i mici in difficoltà.

La maggior parte dei lavori di manutenzione viene svolta il sabato e la domenica. “Se hai qualche ora libera e vuoi fare la differenza, unisciti a noi - concludono le Sfigatte -. Ogni aiuto è prezioso e insieme possiamo farcela”. Per informazioni si può scrivere all’indirizzo mail volontari@lesfigatte.it.