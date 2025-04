In Barriera un nuovo festival musicale: dopo lo stop a Todays, ecco Monitor diretto da Gianluca Gozzi

"Tornare all'essenza delle cose, con un esercizio di sottrazione che elimina il superfluo per rivelare la sostanza, azzerando ogni distrazione, concentrando il fulcro sull'arte e l'artista, perchè crediamo che le cose più sopraffine siano quelle meno attese, sorprendenti e spesso fatali" così gli organizzatori del nuovo festival Monitor che si svolgerà allo sPAZIO211.



A dirigere la nuova rassegna sarà Gianluca Gozzi, già fondatore del Todays al momento giunto a uno stop. Il 10 e l'11 luglio Barriera di Milano ritrova quindi un evento che da anni animava il quartiere nei mesi estivi. Oltre 30 artisti nazionali e internazionali tra artiste donne e artisti uomini, militanti in 8 band, provenienti dal sud est asiatico agli Stati Uniti, da Torino all'Italia, Francia, Olanda e Inghilterra, delle quali 3 in esclusiva nazionale e 6 per la prima volta a Torino.



sPAZIO211, periferia della città che durante le due serate, dalle ore 18 alle ore 24, ospiterà concerti con artisti fuori dall’ordinario. Nella line up Shame, Arooj Aftab, Luvcat, Yin Yin, Rich(ard) Dawson, Gia Ford, Maria Chiara Argirò, The Cherry Pies.