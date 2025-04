Tutto pronto per la StraCarmagnola: ecco come partecipare

La primavera porta con sé una manifestazione molto attesa dagli amanti dello sport e della vita all’aria aperta: la StraCarmagnola, evento ludico-motorio che coniuga corsa e camminata non agonistica in un’occasione di condivisione, benessere e solidarietà

L’appuntamento è fissato per domenica 6 aprile 2025, con partenza dal suggestivo Parco La Vigna, in Via San Francesco di Sales 188, per un percorso adatto a tutti, con due distanze previste: 5 e 10 km.

L’iniziativa è pensata per coinvolgere persone di ogni età, dai runner più esperti ai semplici appassionati di passeggiate all’aria aperta, fino alle famiglie con bambini che vogliono trascorrere una domenica in movimento.

L’apertura del Village al Parco la Vigna è fissata per le ore 9:15, offrendo ai partecipanti un punto di ritrovo e di preparazione prima della partenza ufficiale, prevista per le 10:30 sia per chi affronterà il percorso di 5 km che per chi sceglierà quello da 10 km. Come da tradizione, ai primi 1000 iscritti sarà garantito un pacco gara, un ulteriore incentivo per chi desidera partecipare a questa giornata di sport e socialità.

Le iscrizioni possono essere effettuate comodamente online, tramite il sito www.carmaeventi.com oppure di persona presso il Centro Sportivo Comunale Carmasport, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 15:00 - 17:00. La quota di partecipazione è fissata in 12 euro per gli adulti, 6 euro per i bambini dai 5 ai 12 anni, mentre la partecipazione è gratuita per i più piccoli fino ai 5 anni, che potranno prendere parte esclusivamente al percorso di 5 km. I gruppi scolastici possono richiedere maggiori informazioni scrivendo a info.carmaeventi@libero.it

Anche quest’anno, la StraCarmagnola unisce sport e beneficenza: l’eventuale ricavato della manifestazione sarà devoluto a U.G.I. ODV - Unione Genitori Italiani, associazione che da anni si occupa di sostenere le famiglie con bambini affetti da patologie oncologiche, offrendo loro supporto e assistenza nel difficile percorso di cura.

La sicurezza e la buona riuscita dell’evento sono garantite dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale, la Polizia Locale e numerose associazioni di volontariato, che si occuperanno della gestione della viabilità e dell’accoglienza dei partecipanti.

Il percorso completo è il seguente: Parco Cascina Vigna, via Gregoria, via Tosi, via Virle, via Vescovo Sola, via dei Tetti, via Del Porto, via S. Francesco di Sales, arrivo al Parco Cascina Vigna.

L’evento è organizzato dall’ASD Carmaeventi, con il patrocinio della Città di Carmagnola e il sostegno di numerosi partner e sponsor.

L’Assessore Massimiliano Pampaloni ed il Sindaco Ivana Gaveglio, esprimendo soddisfazione per l’organizzazione dell’evento, sottolineano l’importanza di questa manifestazione: "Grazie al lavoro sinergico tra associazioni, volontari e istituzioni, la nostra città può offrire ai cittadini una giornata di condivisione, sport e divertimento, nel rispetto dei valori di inclusione e benessere. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che collaborano per rendere possibile questa manifestazione, dagli organizzatori agli sponsor che, con il loro sostegno, permettono alla StraCarmagnola di rinnovarsi ogni anno con entusiasmo e successo."