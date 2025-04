Un mondo di creatività, Abilmente Torino trasforma il Lingotto in un laboratorio di idee

Tutto pronto per Abilmente Torino, il Salone delle Idee Creative firmato Italian Exhibition Group (Ieg), che aprirà le sue porte domani, giovedì 3 aprile, trasformando Lingotto Fiere nel cuore pulsante dell'arte del fare creativo.

Un appuntamento imperdibile per chiunque desideri immergersi in un mondo di ispirazione, manualità e condivisione: Abilmente Torino, offre un format unico, combinando una vasta area espositiva - in fiera oltre 140 espositori specializzati dei migliori brand delle diverse tecniche Do It Yourself - a una ricca offerta di esperienze pratiche.

Fino a domenica 6 aprile i visitatori avranno infatti l'opportunità di assistere a dimostrazioni, partecipare a corsi e workshop, e scoprire le ultime tendenze nel mondo della creatività (qui il link al programma dei corsi: Corsi Creativi - Abilmente Torino).

Laboratori per tutti

Tra le novità di questa edizione, Asi, Associazione Scrappers Italia, presenterà laboratori dedicati allo scrapbooking, svelando tecniche e segreti di questa affascinante arte decorativa, che permette di personalizzare album fotografici e diari di viaggio.

Le Altalene, libreria del circuito Cleio, proporrà letture animate e laboratori per bambini, stimolando la fantasia dei più piccoli attraverso il mondo dei libri illustrati.

Scarabunculorum Societas inviterà i partecipanti a esplorare le tecniche del lettering e dell'acquerello in uno spazio inclusivo e accogliente, mentre MaryCakeDecorating offrirà ai bambini l'opportunità di cimentarsi nella decorazione di cupcake con pasta di zucchero. L’associazione Cuore di Maglia presenterà la propria attività di creazione di indumenti per neonati prematuri, mentre l'Associazione Leulab proporrà laboratori creativi con materiali di riciclo e tessuti naturali.

Installazioni artistiche

Lingotto Fiere ospiterà mostre e installazioni artistiche di grande impatto. L'Associazione Sul filo dell'Arte, con il supporto de L'angolo delle Idee di Fiumicino e Vlieseline, presenterà "Happy Art: Omaggio a Romero Britto", un'esposizione che celebra l'energia e la positività dell'artista attraverso opere realizzate con tecniche di crochet e tricot.

I visitatori potranno partecipare a visite guidate, interagire con le installazioni e contribuire alla creazione di un'opera collettiva, oltre a partecipare a un laboratorio di spillette pop.

Altre 4 edizioni

Questo appuntamento di Torino segna la conclusione della stagione primaverile di Abilmente, ma il salone tornerà in autunno con quattro nuove edizioni: Abilmente Roma (25-28 settembre 2025 in Fiera di Roma), Abilmente Vicenza (16-19 ottobre 2005 in Fiera di Vicenza), Abilmente Milano (23-26 ottobre 2025 al Superstudio Maxi) e, di nuovo al Lingotto Fiere, Abilmente Torino (13-16 novembre 2025).

Per maggiori informazioni e per acquistare i biglietti, è possibile visitare il sito web di Abilmente: www.abilmente.org/it/.