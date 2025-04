"Il Piemonte adotti un'indennità di confine per fermare la fuga degli infermieri"

Questa misura riporta al centro un problema che tocca da vicino anche il Piemonte. Nursing Up Piemonte chiede alla Regione di intervenire con misure analoghe per evitare un ulteriore impoverimento del personale sanitario.

"Oggi, con la Lombardia che adotta misure concrete per arginare la fuga degli infermieri, il Piemonte rischia di subire un doppio contraccolpo: non solo la concorrenza della Svizzera, ma anche quella della regione confinante, che potrebbe drenare ulteriore personale dal nostro territorio. Province come il Vco e l’area di Novara sono già in difficoltà e senza un intervento urgente della Regione la situazione diventerà insostenibile", afferma Claudio Delli Carri, segretario regionale Nursing Up Piemonte.