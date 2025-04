Giuseppe Culicchia guarda al futuro del Circolo dei lettori: “Amo questo luogo, punto di riferimento per i cittadini”

Giuseppe Culicchia raccoglie il testimone di Elena Loewenthal e nell’anno della maturità del Circolo dei lettori ne diventa il direttore.

Come si sente nel ricevere questo incarico?

“Sono molto onorato e felice - spiega Culicchia - amo molto questo luogo, è uno dei miei posti del cuore, non solo per la bellezza del palazzo e delle sue sale, ma soprattutto per le persone che ci lavorano, che ho imparato a conoscere negli anni sotto varie forme. Hanno una grandissima professionalità, un sincero amore per questo luogo, per i libri e la lettura. Amo il fatto di poter lavorare con loro”.



C'è qualcosa che vorrebbe cambiare rispetto quanto fatto da chi l’ha preceduta?

“Ricevo un’eredità preziosa. Chi mi ha preceduto ha fatto un ottimo lavoro. Ho iniziato a lavorare qui quando c’era Antonella Parigi che ha fatto nascere il Circolo. Non era detto che compisse i primi 18 anni. Ho lavorato poi con Maurizia Rebola e con Elena Loewenthal, quest’ultima mi ha permesso di guidare le due edizioni della rassegna Radici. Sento la responsabilità di guidare un luogo che ha saputo durare nel tempo e ha saputo coltivare il suo rapporto di amore con i lettori. Ricevere l’affetto e la stima di tanti scrittori e scrittrici che hanno avuto un ricordo molto bello di Torino quando sono venuti, è una cosa gratificante. Mi fa piacere lavorare con le realtà di Cuneo, Verbania e Novara, fare del Circolo un luogo che ha la capacità di seminare anche altrove”.

C’è un progetto in particolare cui tiene per il Circolo?

“Tengo sinceramente a tutti i progetti che sono il marchio di fabbrica del Circolo dei lettori, dai gruppi di lettura alle iniziative per i più piccoli. Tutte cose molto belle e importanti”.

Cosa rappresenta il Circolo dei lettori oggi per i Torinesi?

“Rappresenta un punto fermo di riferimento. Chi ama i libri sa che Torino è città del Salone del Libro e del Circolo dei lettori. La città della Einaudi e della Utet, de La donna della domenica. Il Circolo è un luogo che ha saputo ritagliarsi il suo spazio, che ha una sua storia, perché 18 anni sono importanti, vedremo come andare avanti”.