TFA Cinema: a Torino, un progetto per far uscire i film dal cassetto dei sogni

“Creare una vera e propria comunità, di chi il cinema lo ama, lo pratica e vuole farlo unendo le forze e le tante professionalità del territorio, e non solo”.



Questo è l’obiettivo di TFA Cinema, il nuovo progetto della scuola di recitazione Bas - Backstage Acting Studio che ha deciso di lanciare una call to action per i professionisti del settore.

La chiamata è rivolta a chi ha un progetto di film nel cassetto e vuole provare a realizzarlo con i talenti che Bas può mettere in campo.

“Il progetto nasce dal bisogno di fare e di sfogare il nostro talento. A volte è frustrante vedere che non ci sono le occasioni giuste. Abbiamo gli attori, abbiamo chi scrive, chi riprende, chi posiziona le luce, ora chi ha un’idea può proporcela” così Luna Misale che Insieme a Vincenzo Galante e Simone Moretto ha fondato BAS.

“Quello che cerchiamo sono storie e professionisti del cinema: registi, operatori video, sceneggiatori, autori, direttori della fotografia, montatori, fotografi, costumisti, truccatori, esperti di effetti speciali, per realizzare quei film che magari sono rimasti nel cassetto per anni o idee appena nate e che non vogliono aspettare per diventare realtà. Noi mettiamo a disposizione i nostri attori e attici, professionisti e professioniste del settore. L’obiettivo è far nascere e sviluppare il maggior numero di progetti, girare su diversi set in contemporanea, avere troupe impegnate su uno o più film. E una volta realizzati far vivere questi film, farli conoscere, farli uscire dal cassetto. Vorremmo essere una comunità che cresce sempre di più e rende Torino ogni giorno di più la città del cinema”.

Una volta conclusi i progetti, l’intenzione è di presentarli ai festival di cinema: “Ci piacerebbe proporli alle kermesse come il Torino Film Festival. Il panorama della cinematografia indipendente è in fermento, ed è entusiasmante, c’è stato di ispirazione per lanciarci in questa sfida che ci dà già soddisfazione. Riceviamo quasi quotidianamente delle proposte da quando abbiamo lanciato l’iniziativa. C’è tanta gente che ha voglia di fare. All’inizio pensavamo di rivolgerci soprattutto gli studenti del Dams. È importante sapere che c’è un posto in cui realizzare un sogno”.

The Bench

In questi giorni è iniziata la realizzazione del primo progetto: ‘The Bench’.



Si tratta di un cortometraggio girato all’interno degli spazi di BAS che racconta una storia di coraggio e di come affrontare e superare i propri limiti. Scritto e diretto da Luna Misale, affiancata alla macchina da presa da Simonetta Pellizzer e Alessandra Sacco e dal direttore della fotografia Filippo Civera, il film è interpretato da tre giovani e talentuose attrici, Chiara Merulla, Giorgia Mazza e Anna Panero, provenienti dallo studio attori Bas - Backstage Acting Studio di Torino. Un progetto che esplora il tema del cambiamento e della scoperta di sé attraverso la storia di Eleonora, una donna intrappolata in una routine solitaria.

“Il corto nasce da un mio bisogno personale. Penso potrebbe essere anche d’ispirazione. Siamo in fase di lavorazione, ma contiamo di avere concluso tutto per luglio e poter presentare il corto nei festival”.

Per chi vuole mandare la propria idea può scrivere a: +39 3513824400; tfacinema25@gmail.com; info@bastudio.info