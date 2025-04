Torino, Hub del lusso esperienziale: un comparto che continua a crescere nonostante la crisi

Fino a pochi anni fa era praticamente impossibile definire Torino come un hub del lusso esperienziale: la complessa transizione da “one company town” in piena crisi post-industriale a città dinamica in evoluzione non lasciava intendere uno sviluppo in questo senso. Invece, dal 2024 il lusso esperienziale decolla da Torino e incorona Fly Free Airways come compagnia leader nel settore degli aerei privati.

In effetti, i risultati societari raggiunti nel 2024, primo anno di attività a pieno regime, hanno infatti il sapore dell’eccezionalità: la società ha registrato una crescita del fatturato del +129%, superando la soglia di 1 milione di euro. Una tendenza che continua anche nei primi mesi del 2025 con importanti partnership a livello nazionale ed internazionale come quella siglata dalla società torinese con Luigi Contessi, influencer piemontese ed imprenditore del lusso e ora brand ambassador di Fly Free Airways.

Con oltre 1,7 milioni di follower su Instagram (@contessiluigi), Luigi Contessi è infatti un punto di riferimento da oltre 30 anni nel mondo del lusso e del lifestyle. Nel 2024 è stato premiato con l’Italy Ambassador Awards, prestigioso riconoscimento dedicato agli influencer italiani più autorevoli, primo premio italiano per i migliori content creators di tutto il mondo che promuovono l'Italia in tutto il pianeta.

«Luigi Contessi incarna alla perfezione lo spirito e i valori di Fly Free Airways: un’attenzione maniacale ai dettagli, una visione globale del lusso e un’esperienza nel settore dell’aviazione che va ben oltre l’influencer marketing – afferma Francesco D’Alessandro, ceo e fondatore di Fly Free Airways -. Anche grazie al suo prezioso contributo vogliamo rafforzare il nostro posizionamento come punto di riferimento per il turismo esperienziale alto spendente: poterlo fare operando da Torino è sicuramente un nostro punto di forza e d’orgoglio».

Grazie alle partnership strategiche e ad un network consolidato di oltre 18mila operatori certificati in tutto il mondo, Fly Free Airways è ora in grado di organizzare voli privati, business travel, charter di gruppo, cargo e voli sanitari in meno di 3 ore ovunque nel mondo. Un successo che si riverbera anche sui social media, con 100mila follower attivi su Instagram e più di 30mila utenti nei vari canali social, consolidando così la presenza digitale del brand.

«Sono davvero entusiasta di entrare a far parte di questa squadra – dichiara Luigi Contessi – Questa partnership rappresenta la perfetta combinazione tra la mia esperienza nel settore dell’aviazione e la mia visione del travel esclusivo».

Una vision confermata anche da un recente studio di Altagamma, una panoramica previsionale sui consumi dei beni personali di lusso nel corso del 2025, con stime formulate grazie agli approfondimenti di alcuni degli analisti più importanti del settore (Deloitte, MedioBanca, J.P. Morgan, Intesa SanPaolo, Hsbc, Bnp Paribas sono nel panel dell’Osservatorio, solo per citarne alcuni).

L’Osservatorio Altagamma Consensus prevede una crescita moderata dei consumi di beni di lusso, analizzando mercati, nazionalità, canali distributivi, categorie di prodotto e redditività. Infatti, secondo l’Altagamma Consensus, è previsto un incremento dei ricavi del 3% a livello globale, trainato dalla ripresa dei viaggi internazionali e dalla maggiore fiducia dei consumatori in alcuni mercati chiave.

L’Europa dovrebbe vedere una crescita più contenuta (+2%), mentre l’America del Nord e il Medio Oriente continueranno a performare positivamente, con una stima di crescita rispettivamente del 3,5% e del 5%.

Importante notare che, tra i segmenti che stanno beneficiando maggiormente della situazione, il lusso esperienziale continua a segnare una crescita media del 5%. Le esperienze personalizzate e l’enfasi sul benessere e sul lifestyle sono sempre più al centro delle strategie dei brand.

Spa, fine dining, viaggi esclusivi e wellness stanno diventando, infatti, la nuova frontiera del lusso. Non a caso, anche il mercato degli yacht, delle auto di lusso e dei jet privati sta vivendo una nuova stagione d’oro: l’esperienza di Fly Free Airways ne è la controprova oggettiva, con un trend in continua ascesa nonostante la geolocalizzazione dell’azienda in un territorio tendenzialmente “prudente” come quello piemontese.