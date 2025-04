Incidente autonomo nella notte in via Cave tra Luserna San Giovanni e Rorà

Ha perso il controllo dell’auto mentre guidava lungo via Cave che collega Luserna San Giovanni a Rorà andando a sbattere contro il parapetto di un ponte. E’ accaduto la scorsa notte verso l’una: la macchina ha finito la sua corsa contro le barriere di protezione sfondandole. L’uomo – solo in auto – a causa dell’urto ha sbattuto la testa contro il parabrezza spaccandolo. È stato portato via in ambulanza in stato confusionale ma cosciente.

Sul posto sono intevenuti i vigili del Fuoco di Luserna San Giovanni e di Pinerolo.