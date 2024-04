Da Torino parte la prima edizione del ComedyLab: tra i quattro progetti selezionati l’italiano The Last Queen

Nel suo obiettivo di indagare nuovi percorsi, il TorinoFilmLab lancia la prima edizione del ComedyLab.

Si tratta del primo laboratorio internazionale in Europa dedicato interamente al genere della commedia realizzato insieme al Museo del Cinema e con il supporto di Creative Europe - Sottoprogramma Media dell’Unione Europea.

I selezionati

Sono stati selezionati quattro comedian e quattro progetti di commedia.

Le sceneggiature arrivate sono Bootleg di Reem Morsi, Honeyjoon di Lilian T. Mehrel, The Last Queen di Stefano Della Rosa e Luca Renucci, Midlife, di Alex Sobolev.

Con loro lavoreranno i quattro comedian Tatiana Delaunay, Cecilia Gragnani, Kate Hammer e Michael Kunz.

Dal Canada all'Egitto, dagli States all'Ucraina

Nove professionisti da Canada, Egitto, Francia, Italia, Ucraina e Stati Uniti che hanno iniziato a lavorare allo sviluppo degli script con un primo workshop in questi giorni e andranno avanti per i prossimi sei mesi.

A fine giugno a Porto i partecipanti si riuniranno per chiarire tutta la struttura dei progetti. Al Meeting Event di novembre si terrà la presentazione della prima sceneggiatura solida.





Alec Von Bargen: "Coinvolto chi sa mostrare le proprie paure"

“La difficoltà è sulla parola e i suoi preconcetti che ci sono sulla commedia. Secondo me non peggiora la qualità della creazione, la migliora e la spinge a un livello superiore. Fa pensare in un modo molto più umanistico perché rifletti e ti vedi in una commedia. Se ti ritrovi in quell’emotività riesci a respirare. Fondamentale l’idea di TorinoFilmFestival di fare una ricerca di due anni dove possiamo pensare a un percorso su cui registi e sceneggiatori possono trovare la propria strada” commenta il leader del team, Alec Von Bargen.

“Abbiamo coinvolto con persone che hanno voglia di lasciarsi andare e di mostrare le proprie paure. È stato difficilissimo. Il progetto italiano The Last Queen è poetico e ridicolo al tempo stesso, è davvero universale”.

Il team di esperti che seguirà il progetto oltre a Von Bargen saranno Savina Neirotti, Philippe Barriere, Laura Piani e Thomas Pibarot.