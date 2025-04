Bitcoin scende sotto gli 80.000 dollari: cosa sta succedendo al mercato crypto?

Venerdì scorso, Bitcoin aveva raggiunto un massimo di $84.603, ma nel corso del fine settimana ha subito un forte calo, scendendo sotto gli $80.000. Lunedì il prezzo ha toccato un minimo di $74.400, con una perdita del 9% in 24 ore.

Questo calo è stato alimentato da un’ondata di liquidazioni che ha coinvolto miliardi di dollari, scatenando preoccupazioni tra gli investitori. In questo articolo analizziamo le cause di questo calo e le possibili implicazioni per il futuro di Bitcoin e del mercato crypto, con uno sguardo alle previsioni degli esperti per i prossimi sviluppi.

Bitcoin sotto gli $80.000, ma gli esperti restano ottimisti sulle prospettive a lungo termine della criptovaluta

Il prezzo di Bitcoin ha recentemente subito una notevole flessione, scivolando sotto gli $80.000 dopo aver toccato un massimo di $84.603 venerdì scorso. Questo calo è avvenuto mentre i mercati azionari registravano perdite significative a causa dell'incertezza causata dai nuovi dazi commerciali imposti dagli Stati Uniti e dalle preoccupazioni per una possibile recessione. Tuttavia, mentre le azioni tradizionali hanno sofferto pesantemente, Bitcoin ha mostrato una sorprendente resilienza, scatenando dibattiti tra i trader riguardo al futuro della criptovaluta.

Nonostante il calo del 5% su base settimanale, Bitcoin è stato meno influenzato dalla volatilità globale rispetto alle azioni tradizionali. I mercati azionari, come l'S&P 500 e il Nasdaq, hanno registrato perdite ingenti, con previsioni che accostano la situazione attuale a un possibile "Black Monday" simile a quello del 1987. Tuttavia, molti analisti ritengono che Bitcoin possa continuare a resistere e che la criptovaluta possa addirittura beneficiare di un movimento rialzista nelle prossime settimane.

Trader come Daan Crypto Trades notano che la volatilità di Bitcoin è in calo, mentre l'indice VIX, che misura la volatilità dei mercati azionari, ha raggiunto i livelli più alti dalla crisi del 2020. Questo fenomeno potrebbe indicare che Bitcoin sta attraversando una fase di compressione, seguita da un possibile movimento di prezzo significativo, che potrebbe essere rialzista. Alcuni esperti, tra cui Max Keiser, addirittura prevedono che Bitcoin potrebbe toccare i $220.000 entro la fine del mese, in risposta a una crisi globale che spingerebbe gli investitori a rifugiarsi nel "bene rifugio" per eccellenza, il Bitcoin.

Nonostante l'incertezza a breve termine, molti analisti rimangono dunque positivi sulle prospettive a lungo termine di Bitcoin. La sua capacità di resistere a shock economici globali e la crescente adozione tra investitori istituzionali indicano che, anche se le fluttuazioni a breve termine possono sembrare preoccupanti, la criptovaluta potrebbe avere un futuro brillante. L'andamento del prezzo di Bitcoin dipenderà in gran parte da come i mercati azionari riusciranno a stabilizzarsi, ma la crescente fiducia degli investitori in Bitcoin suggerisce che la criptovaluta ha la capacità di prosperare anche in tempi di incertezze economiche globali.

