Paola Baldovino nuova vicepresidente dei Difensori civici

Il Difensore civico regionale Paola Baldovino è stata nominata vicepresidente del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome, presieduto dal Difensore civico del Lazio Marino Fardelli.

“Sono molto onorata di essere stata eletta a questo incarico - sottolinea Baldovino - poiché credo fortemente nella promozione e nella valorizzazione del ruolo istituzionale della difesa civica che il coordinamento svolge".

Oltre che dal presidente Fardelli e dalla vicepresidente Baldovino, l’Ufficio di presidenza del Coordinamento è composta anche dal vicepresidente Guido Giusti, Difensore civico dell'Emilia Romagna.

"Il Coordinamento nazionale - aggiunge - rappresenta un luogo di confronto per la condivisione di best practices e un'opportunità per uniformare i nostri interventi su tutto il territorio nazionale”.

Baldovino è inoltre intervenuta al convegno per i 45 anni dell'istituzione della difesa civica nel Lazio con la relazione “Il Difensore civico garante della buona amministrazione”.