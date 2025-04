Rottamazione Auto Roma: il miglior servizio affidabile, veloce e gratuito

Può capitare nella vita di aver bisogno di rottamare la propria auto e se sei in difficoltà nella ricerca non bisogna sbagliare a contattare un rottamatore di tutto rispetto e affidabile alla causa.

Un servizio efficace, affidabile e gratuito

Se abiti a Roma o provincia, infatti, ecco la Demolizioni Roma Gratis, un servizio non solo dalla grande affidabilità ma allo stesso tempo anche efficiente e soprattutto gratuito.

La Rottamazione Auto Roma è senza dubbio non facile da trovare, ma questo servizio è da provare. Inoltre, non importa se si tratta di un’auto, di una moto, di un veicolo pesante o di un furgone, perché le Demolizioni Roma offrono un ritiro con carroattrezzi che gestisce ogni tipo di pratica burocratica, semplificando così il tutto per un processo sicuro, rapido e soprattutto molto semplice.

È un servizio che si occupa della parte burocratica e anche del ritiro a domicilio della propria auto o dello scooter, ma anche di automezzi più grandi.

Cosa serve? Ecco i documenti che bisogna avere a portata di mano:

Targhe

Carta di Circolazione

Certificato di Proprietà o Foglio Complementare.

Nel caso in cui il soggetto non fosse l’intestatario, ma l’erede del proprietario del veicolo, oppure un’acquirente il cui atto è in attesa di registrazione bisogna comunque essere in possesso di tutte le cose elencate sopra.

Come funziona la rottamazione auto gratis?

Chiamando il numero 333 5272766, risponde la ROMACAR 2020 di Massimiliano Viglia, un centro di autodemolizioni autorizzato. Prendendo un appuntamento o portando direttamente lì la vecchia auto, saranno proprio loro, che entro trenta giorni dalla demolizione effettuata si impegneranno a fare la cancellazione dai registri del PRA, per rilasciare infine il certificato di rottamazione.

Questo importante documento contiene:

L’anagrafica del proprietario il numero di registrazione/identificazione e la firma del titolare dell'impresa che rilascia il certificato l'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione all'impresa Il certificato con le specifiche del rilascio, e di presa in carico del mezzo richiesta di cancellazione dal PRA, che verrà effettuata nei 30gg successivi dati identificativi del veicolo

Dal momento in cui il documento viene rilasciato non si è più soggetti al pagamento del bollo anzi si può richiedere addirittura il rimborso nel caso in cui al momento della demolizione manchino più di quattro mesi alla scadenza.

Il certificato di rottamazione solleva dall’obbligo di revisione e da tutte le responsabilità amministrative, fiscali e anche penali e civili che ne derivano. Va conservato per dieci anni e grazie ad esso si può richiedere alla compagnia di assicurazione il rimborso del periodo eventualmente non goduto e può servire anche per fare la voltura della polizza su un nuovo automezzo

Benefici del servizio

Ma quali sono i benefici di questo servizio di rottamazione auto Roma? Rispondere a questa domanda è semplice, visto che si tratta di una scelta molto conveniente se ti vuoi liberare di un veicolo in tuo possesso che ha subìto danni irreparabili. La rottamazione di un veicolo, ormai fuori uso a causa di un sinistro o di un guasto impossibile da risolvere, può essere anche un’azione molto importante a livello ecologico. Infatti, la demolizione dei veicoli contribuisce a ridurre l’inquinamento ambientale. Questo servizio può anche offrire benefici a livello fiscale e spese di tasse che son legate alla proprietà dell’auto, moto o furgone in tuo possesso.

Conclusione

In conclusione, possiamo sottolineare come rottamazione auto Roma sia un servizio efficace, semplice e gratuito assolutamente da provare se vivi nella Capitale o provincia. Insomma, cosa aspetti? Ti basterà solo un click per rottamare la tua auto, moto o furgone che hai in possesso e che non può più essere usato e un carroattrezzi sarà pronto ad esserti d’aiuto!

















