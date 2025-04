Loano, ex “Colonia Marina Città di Torino”: pubblicato l'avviso pubblico per la riattivazione dei servizi

E' ora online, sul sito istituzionale del Comune di Torino, l'avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la riattivazione della ex “Colonia Marina Città di Torino” situata sulla via Aurelia a Loano.

La città di Torino è proprietaria, sul territorio di Loano, di alcuni terreni e fabbricati, in gran parte inutilizzati. Il principale è una palazzina di tre piani, circondata da un ampio giardino, che fino al 2016 ha ospitato il “Laboratorio Didattico sull'ambiente Mediterraneo – Città di Torino” e, nei mesi estivi, la colonia estiva di città di Torino. In particolare, durante il triennio 2013-2016, dal primo ottobre al 31 maggio, sono stati accolti, in turni settimanali, oltre 3 mila e 300 bambine e bambini, che hanno potuto sperimentare il contatto diretto con l'ambiente marino e il territorio circostante.

Nel corso dell'anno scolastico 2016/2017 la Città di Torino ha deciso di interrompere i soggiorni e le attività didattiche per gli alunni, ma l'amministrazione comunale torinese ha ora interesse a riattivare i servizi della ex colonia.

Per questo motivo, il Comune di Torino ha pubblicato un avviso pubblico che si propone di avviare un percorso di co-progettazione tra la Città di Torino e gli Enti del Terzo Settore per la realizzazione “di interventi e servizi per la riattivazione dell'ex colonia di Loano individuando attività, funzioni e strategie economiche capaci di sostenere la rifunzionalizzazione dell'immobile e delle sue pertinenze nel tempo”. Con la procedura di co-progettazione si intende “valorizzare il complesso immobiliare, riattivandone l'utilizzo a fronte del contesto attuale e dei possibili sviluppi nei confronti di diverse tipologie di destinatari, tra cui sono da ricomprendere bambine, bambini, ragazze, ragazzi e giovani che sono residenti o che fruiscono di servizi sociali e/o educativi nella Città di Torino consentendo l'integrazione dei soggetti con disabilità e/o in condizioni di fragilità”.

Gli interventi per la riattivazione dell'ex colonia dovranno essere attuati attraverso la presentazione di proposte progettuali, da parte di enti interessati, che prevedano modalità operative e gestionali coerenti sia con gli assetti organizzativi sia con i volumi di attività che il soggetto proponente svolgerà. Il coinvolgimento del Terzo settore rappresenta “uno strumento essenziale al fine di permettere la costruzione di un welfare territoriale in grado di rispondere alle esigenze, vecchie e nuove, della comunità”. La Città di Torino, nell'intento di valorizzare il ruolo del Terzo Settore, con lo strumento della co-progettazione intende “realizzare un progetto integrato di interventi innovativi di riattivazione dell'ex colonia marittima che riguardano sia la ristrutturazione e l'adeguamento del complesso immobiliare sia l'offerta di servizi alla collettività”.

Gli ambiti di intervento ai fini della presentazione del progetto sono: soggiorni estivi fruibili dalle scuole di ogni ordine e grado; turismo scolastico in ogni momento dell'anno; opportunità educative e formative attraverso laboratori esperienziali; laboratori didattici sull'ambiente marino del Mediterraneo; scambi internazionali e ospitalità nell'ambito di progetti europei e di cooperazione internazionale; attività culturali, artistiche, sportive o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione della pratica del volontariato.

Ulteriori attività sono: educazione, istruzione e formazione professionale; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato; organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

Maggiori informazioni qui :

www.comune.torino.it/bandi/coprogrammazione.shtml . La presentazione delle proposte progettuali dovrà avvenire entro le 12 del 30 maggio. E' previsto un incontro informativo il giorno 14 aprile alle 9.30 in modalità online per illustrare gli aspetti salienti della procedura. Per partecipare compilare il seguente modulo Google https://forms.gle/bVJhx3bCvKYrKmn5A .

Sarà possibile effettuare due sopralluoghi presso la struttura con la presenza del personale tecnico e amministrativo del Comune di Torino nei giorni 15 aprile e 13 maggio, previa richiesta alla seguente mail: iter@comune.torino.it.