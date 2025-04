Zone rosse estese e prorogate? Il Questore: “Chi non ha usufruito del servizio ha chiesto di averlo"

Le zone rosse di Torino verso la “scadenza”. Alla fine del mese terminerà la sperimentazione sulle aree a vigilanza rafforzata, misura emessa da ordinanza della Prefettura di Torino come argine alla criminalità in alcune fette di territorio cittadino.

Con questo intervento si può disporre l’allontanamento di persone che siano già segnalate all’autorità giudiziaria per reati quali traffico di stupefacenti, rapine, violenze, furti.

Da inizio febbraio la misura è attiva su quattro zone: Porta Nuova e San Salvario, Lungo Dora (ponti Mosca e Carpanini), Barriera di Milano (Corso Giulio Cesare e Palermo), via Matteo Pescatore e piazza Vittorio Veneto. A queste a inizio marzo erano state aggiunte Piazza Santa Giulia in Vanchiglia, Piazza Bengasi in Nizza Millefonti e il territorio limitrofo all’ospedale San Giovanni Bosco.