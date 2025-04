‘Il filo amico’ porta a Vigone il primo raduno di uncinetto

È nato dall’esigenza di far incontrare all’aperto chiunque sia interessato all’uncinetto: ‘Un filo tira l’altro’ mette insieme vari gruppi dislocati sul territorio per condividere tecniche, accogliere nuove persone e fare rete.

Un’iniziativa che parte da Mariella Allasia, volontaria in Pro loco a Vigone e referente del gruppo locale ‘Il filo amico’, creato nel 2022. “Volevo far conoscere la gente, farla uscire in piazza per fare uncinetto. Soprattutto per far venire fuori, all’aperto, le persone più giovani, perché comunque ce ne sono tante che hanno voglia di provare e imparare”, spiega.

Per mettere in piedi questa prima edizione è stato necessario un lavoro di ricerca sul territorio di altre realtà legate all’uncinetto. “Dopo essermi confrontata con la presidente della Pro loco, Paola Salvai, ho cercato i referenti di altri gruppi a cui ho spiegato qual era la mia intenzione, Pinerolo, Nichelino, Cantalupa, Monasterolo di Savigliano, Villanova Solaro, Cavallerleone. Ci siamo incontrati e ho chiesto loro cosa ne pensavano di proporre un evento territoriale. Hanno aderito con curiosità e disponibilità. Così abbiamo ideato e iniziato a creare una struttura di base che completeremo quel giorno”.

Nella mattinata di domenica 13 aprile, all’interno della manifestazione Vigoflor, dalle 9, si accoglieranno i partecipanti davanti alla Ghiacciaia storica, in piazza Clemente Corte 30. I lavori inizieranno alle 9,30 con corso base, scambio e apprendimento di nuove tecniche e la realizzazione del progetto comune della giornata. “Facciamo un angolo per coloro che vogliono iniziare e non hanno mai provato. Mi hanno telefonato in tanti, e tante ragazze giovani. Anche per far conoscere gli altri gruppi di uncinetto sul territorio, di cui molti non sono al corrente”. Dopo la pausa pranzo alle 12,30, si riprenderanno i lavori fino alle 15,30. Saranno disponibili tavoli e sedie in mezzo al verde, ma è previsto anche una soluzione in caso di maltempo.

“Siamo felici e contenti di accogliere chiunque vorrà venire a trovarci per conoscere questa vecchia arte in chiave moderna, non chiusi nelle proprie case ma fuori, all’aria aperta. Si creano amicizie, dinamiche sociali e questo vale anche di più del fare uncinetto stesso”, conclude Allasia.