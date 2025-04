“Siamo per la pace, diciamo un chiaro no al riarmo dell'Unione Europea"

"Siamo per la pace! Diciamo un chiaro no al pazzesco riarmo Ue!": è l’appello lanciato da Carlo Bravi, referente torinese del Popolo della Famiglia, che invita la cittadinanza a partecipare alla manifestazione unitaria in programma sabato 12 aprile 2025 alle 16.30 in Piazza Castello.

L'iniziativa, promossa da un comitato spontaneo di cittadini, si oppone con forza al programma europeo noto come “ReArm Europe”, recentemente ridenominato “Readiness 2030”, una scelta che secondo Bravi “non cambia la sostanza” del progetto: “Si tratta - afferma - di oltre 800 miliardi di euro da spendere entro il 2030 per il riarmo, fondi che potrebbero essere reperiti con nuovo debito pubblico o, peggio, con risorse sottratte direttamente ai risparmi dei cittadini”.

Il Popolo della Famiglia denuncia il progressivo aumento delle spese militari in Ue, “molto più rapidi rispetto a quelli per sanità, scuola e welfare”. Secondo Bravi, questa tendenza mette a rischio la tenuta sociale ed economica delle famiglie italiane e in particolare piemontesi: “È una scelta che colpisce duramente i più fragili: famiglie, piccole imprese, giovani, disoccupati, anziani”.

Bravi esprime inoltre un forte dissenso verso “la narrativa dominante che dà per scontato un futuro conflitto armato in Europa”, criticando la marginalizzazione di chi propone un dialogo aperto con la Federazione Russa anche a livello culturale, sportivo ed economico.

“Ci vediamo in piazza sabato 12 aprile - conclude - per far sentire la voce di chi chiede pace, sostegno alla natalità, aiuto concreto alle famiglie, e un cambio di rotta netto nelle priorità politiche dell’Unione Europea. Servono politiche per la vita, non per la guerra. Serve un grande piano per la natalità, come il Reddito di maternità che proponiamo da anni, e non nuove spese per armi e conflitti”.