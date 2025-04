Nichelino dalla parte dei migranti: rendere più agevoli le procedure per il rinnovo del permesso di soggiorno

Nell'ultimo Consiglio comunale Nichelino si è fatto promotore di una iniziativa per chiedere di semplificare la procedura di richiesta del rinnovo per il permesso di soggiorno.

L'iniziativa di Nichelino in Comune

L'iniziativa è stata portata avanti dal gruppo di Nichelino in Comune, con un Ordine del giorno presentato da Erica Bevilacqua: "Abbiamo deciso di rispondere alla chiamata di solidarietà del Consigliere di Torino Abdullahi Ahmed per rimuovere gli ostacoli burocratici per il rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi familiari".

"Rendere il percorso più agevole"

Il Comune di Nichelino, approvando l'Ordine del giorno, si è impegnato a stipulare un protocollo d’intesa con la Questura affinché la trasmissione dei rinnovi dei permessi di soggiorno all’Anagrafe possa avvenire direttamente ad opera degli uffici comunali. "L'obiettivo è rendere il percorso più agevole ed eliminare il rischio che inadempimenti burocratici possano portare alla cancellazione automatica dalle liste dei residenti del Comune e quindi alla perdita dei requisiti per fare domanda di cittadinanza italiana per residenza", ha aggiunto Erica Bevilacqua.

"Ogni persona che vive e contribuisce alla collettività ha diritto alla cittadinanza e ai diritti correlati", ha concluso l'esponente di Nichelino in Comune.