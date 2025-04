A Limone Piemonte arrivano i mercati di Pasqua

La Pasqua 2025 a Limone Piemonte è ricca di eventi: dall’arte all’artigianato, dal tempo libero alle attività outdoor in vista della stagione estiva. Iniziative organizzate dai commercianti locali con il contributo e la collaborazione del Comune di Limone Piemonte che hanno l’obiettivo di sostenere l’appeal della località anche nei mesi primaverili.

Sabato 19 aprile la Galleria Senesi Arte in collaborazione con l’associazione Ego Bianchi presentano la nuova rassegna “L’arte di Nespolo incontra l’arte di Lodola”, 3° evento del calendario 2025 che ha visto come artisti esposti anche Maurizio Cattelan e Andy Warhol e ne vedrà di altrettanto prestigiosi nel corso dell’estate.

L’evento è ad accesso gratuito a partire dalle ore 17.00 in Via Roma Roma 5C.

Domenica 20 aprile (Pasqua) sarà la volta del mercatino dell’artigianato tipico di montagna. Organizzato in collaborazione con l’Associazione La Luna, al mercatino parteciperanno più di 45 operatori del settore dell’artigianato tipico che producono oggettistica, arredamento e accessori in legno (cappelli, fiori, gnomi, piatti e centro tavola, lampade e altri oggetti di arredamento); in ceramica e in tessuto (accessori per la persona e per la casa); cosmesi naturale. Immancabile la presenza di prodotti di enogastronomia tipica come il miele, le nocciole ed i dolci della ricorrenza pasquale (uova di pasqua e colombe).

Non solo banchi espositivi ma anche laboratori e intrattenimento per i bambini. Laboratori di pasticceria ai quali iscriversi per imparare a fare la torta al gianduia oppure decorare le uova di pasqua. Trucca bimbi per animare la ricorrenza e coinvolgere i più piccini.

L’evento sarà un momento anche per sostenere iniziative ad impatto sociale con la vendita delle uova di Pasqua della O.F.T.A.L. – Sezione di Cuneo.

Lunedì 21 aprile (Pasquetta) sarà dedicata alle attività per l’outdoor e il tempo libero che gli operatori della località e della vallata propongono al pubblico. Questo momento è stato pensato per far incontrare la domanda e l’offerta di servizi così da presentare al meglio le attività che Limone Piemonte ha da offrire in vista della stagione estiva. Infatti, Limone Piemonte si caratterizza per una offerta outdoor estremamente variegata grazie all’Alta Via Del Sale; ai percorsi e sentieri in quota che la collegano, tra l’altro, a Vernante e Casterino; alla presenza di percorsi e vie ferrate, palestre di roccia e altre attrazioni naturalistiche.

Inoltre, la località si conferma come centro capace di ospitare diverse manifestazioni ed eventi sportivi, anche di carattere internazionale, come: la Via del Sale (21 e 22 giugno); la Grand Raid CRO Magnon (28 e 29 giugno); il Campionato Regionale di Enduro (12 e 13 luglio); la Transalp Experience (19 luglio); la Via dei Lupi (26 luglio); la Vuelta (24 agosto).