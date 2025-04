L’Anpi Perosa Argentina e Valli intraprende ‘Il cammino verso la libertà’

Ci saranno foto, ma anche lettere e documenti storici, che raccontano ‘Il cammino verso la libertà’. L’Anpi Perosa Argentina e Valli domani, domenica 13 aprile, a Villa Willy (via Re Umberto), a Perosa Argentina, alle 15, inaugurerà una mostra, per celebrare l’ottantesimo anniversario della Resistenza italiana (ingresso libero).

La mostra, presenta 35 pannelli tematici. Il percorso espositivo, intende raccontare la storia delle formazioni partigiane locali, le staffette, i funerali dei caduti e la Liberazione.

“Ci sarà anche l’elenco degli internati militari rimpatriati, è stato un lavoro complicatissimo, preso dai registri della Croce Rossa compilati a mano nel 1945”, racconta Jenny Bauducco, membro dell’Anpi e curatrice della mostra.

All’interno del percorso espositivo, oltre all’albo d’onore dei dispersi e alle storie delle staffette, saranno presenti dei Qr-code.

Il materiale multimediale rimanderà alla lettura di poesie e lettere del tempo. Con l’obiettivo di rendere la mostra il più interattiva possibile, ci sarà anche un filmato realizzato nel 1985 dalla scuola Gouthier di Perosa Argentina per un progetto sulla pace.

"Sarà anche una mostra itinerante, ci piacerebbe portarla in varie sedi dell’Anpi” anticipa Bauducco che spiega come i 35 pannelli siano stati concepiti per essere facilmente trasportabili.

L’esposizione rimarrà aperta al pubblico ogni weekend e il 25 aprile dalle 15 alle 17 fino al Primo Maggio. Mentre in settimana su prenotazione, saranno accolte le scuole.

Inoltre, in occasione dell’inaugurazione sarà disponibile per l'acquisto un volumetto che riproduce i contenuti dei pannelli.

“Durante la ricerca per l’allestimento, non ci sono state scoperte inaspettate, è cresciuta invece la consapevolezza che mancano ancora tante storie per il completo racconto di quegli anni.” conclude la curatrice della mostra.

Per ulteriori informazioni consultare la Pagina Facebook Anpi Perosa Argentina e Valli.