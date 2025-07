Bibiana festeggia l’estate con grigliate, dj, auto storiche e Vespini

Per festeggiare l’estate a Bibiana sono in arrivo anche i dj di Radio 105. Parte infatti con due ‘serate giovani’ il Luglio Bibianese, in programma da venerdì 11 a martedì 15 in centro paese. L’appuntamento è in piazza Vittorio Emanuele II, dove la Pro loco allestisce la tensostruttura che ospita le cene e gli spettacoli gratuiti. “In tutto saranno una quarantina i nostri volontari che nei cinque giorni garantiranno il servizio al tavolo” spiega il presidente della Pro loco, Piero Caffaro.

Il Luglio Bibianese parte venerdì 11 con il dj set Party con Kianto, Arianna e Mr. Salo. “Sabato 12 invece arrivano i dj di Radio 105 che da tempo volevamo portare a Bibiana”, annuncia Caffaro. Quella sera infatti l’offerta musicale è affidata a Matteo Dianti con dj Comollo e dj Wender di Lo Zoo di 105. Domenica 13, invece le ballerine e i vocalist di Mixoro accompagnano il pubblico in un viaggio tra i successi degli anni Ottanta, Novanta e Duemila. Lunedì 14 il viaggio è nell’’Emilia del rock’ con le cover di Vasco Rossi e Ligabue. Infine, ‘Enzo e Massimo’ sono i protagonisti della serata musicale di martedì 15.

Tutte le sere si può cenare sotto la tensostruttura di piazza Vittorio Emanuele II oppure prelevare i piatti d’asporto al capannone comunale di via Ex Internati e Deportati (prenotazione obbligatoria ai numeri 348 3367332, 338 8274656).

Una giornata speciale del Luglio Bibianese è quella di domenica 13, quando la festa inizia già dal mattino con il raduno di auto storiche e Vespini. “Sono già prenotati un buon numero di veicoli e tre club. I partecipanti si godranno un tour panoramico da Bagnolo Piemonte a Montoso, e un aperitivo organizzato dalla Pro loco e dalle attività locali al loro ritorno a Bibiana”, racconta Caffaro. Quel giorno c’è anche il pranzo del Luglio Bibianese, aperto a tutti.

Martedì 15 luglio invece l’appuntamento è con la ormai classica corsa non competitiva sui Sentieri di San Bernardo (iscrizioni: bibianadicorsa@gmail.com) e con la camminata aperta a tutti.