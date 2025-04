Torino ricorda con un albero Masha Amini, morta per un velo messo male

Torino ricorda Jina Masha Amini, la giovane morta il 16 settembre 2022 a Teheran dopo essere stata portata al commissariato per un velo messo male. In piazza Cavour è stato piantato un ippocastano dedicato alla sua memoria, inaugurato questo pomeriggio nel corso di una cerimonia con l'assessore al Verde Francesco Tresso.

Fissolo (Moderati): "Gesto simbolico pieno di vita"

“L’iniziativa - commenta il capogruppo dei Moderati Simone Fissolo - proposta dall’Unione Donne Italiane e Kurde, è un gesto simbolico ma pieno di vita per omaggiare la memoria di una giovane donna curda che oggi è l’emblema della rivendicazione dei diritti delle donne in Iran e in tanti altri Paesi”. La Città di Torino, su input di Fissolo, è la seconda città in Italia a riconoscere il genocidio curdo.

Il giorno scelto per la piantumazione non è casuale: il 14 aprile è la data ufficiale per la commemorazione delle vittime dell’operazione militare Anfal, che provocò l’uccisione di 182.000 vittime.

Il ricordo