Un posto al sole a Torino: in onda da questa settimana le puntate girate in città

In onda da giovedì 17 aprile su Rai 3 i primi due episodi di Un posto al sole girati a Torino a inizio marzo.

Le riprese delle scene con Michelangelo Tommaso (Filippo), Luca Turco (Niko), Miriam Candurro (Serena) e Gina Amarante (gemelle Cirillo) sono state girate in varie location della città. In una settimana sono stati registrati cinque episodi, uno dei quali al Museo della Resistenza che andrà in onda in occasione del 25 aprile.



Tra gli altri luoghi torinesi coinvolti dalle riprese Palazzo Carignano, la Chiesa della Gran Madre di Dio, Piazza San Carlo, piazza Castello, il Belvedere dei Cappuccini e il Parco del Valentino.



"Torino è una città bellissima, molto monumentale, è stimolante girare in una città che ti offre tanto da questo punto di vista" spiegava durante le riprese, il regista Fabio Sabbioni.



"È stato emozionante entrare nel Parlamento Subalpino, nel Museo del Risorgimento e nel Museo della Resistenza - avevano commentato gli interpreti sul set -. All’inizio è stata davvero come una vacanza per noi, alla scoperta della città sorpattutto di sera. Siamo arrivati domenica e non potrebbe andare meglio. Abbiamo ricevuto tanto affetto durante le riprese, è incredibile. Dal punto di vista tecnico, qui ci sono tante maestranze che sono state rapide e professionali nel supportarci".

La trama dei due episodi

Giovedì 17 aprile

Manuela e Micaela sono a Torino e Jimmy non ha preso affatto bene la decisione di mamma e zia di partire. Valeria è riuscita ad avere Niko tutto per sé, ma la ragazza potrebbe compiere un passo falso, destinato a mettere tutto in discussione. Le condizioni di Michele, assistito da Silvia, fanno riflettere Luca, che non vuole essere un peso per Giulia. Dopo che Vinicio ha chiesto aiuto ad Alice, lei ha un’idea per stare insieme lontano da tutti.



Venerdì 18 aprile

Micaela e Manuela proseguono la vacanza a Torino. Niko, dopo l’ennesima discussione con Valeria, realizza che è arrivato il momento di essere sincero con sé stesso. Preoccupato di poter diventare un peso per Giulia, Luca sembra deciso a prendere provvedimenti prima che la malattia avanzi sempre di più. Mariella, aiutata da Bice, si prepara a trascorrere la Pasquetta con Mimmo, Guido non sembra prenderla affatto bene.