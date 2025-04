Piano socio sanitario: al via le audizioni

Da oggi, lunedì 14 aprile, è possibile dare la propria adesione per partecipare alle audizioni per la stesura del nuovo piano socio sanitario della Regione Piemonte.

"Come annunciato poche settimane dopo il nostro insediamento – hanno ricordato gli assessori alla Sanità, Federico Riboldi, e alle Politiche Sociali, Maurizio Marrone – il nuovo piano socio sanitario sarà dalla forte impronta sociale e condiviso, perché è giunto il momento che la Regione Piemonte si doti di un nuovo piano che sia il frutto di un’ampia condivisione con tutti i portatori di interesse: dagli opinion leader del settore alle associazioni, dalle reti agli ordini professionali ai sindacati, fino ai portatori di interesse".

Per questo motivo è a disposizione da oggi un indirizzo e-mail per aderire alle audizioni che prenderanno il via dal mese di maggio. Chi fosse interessato a partecipare potrà inviare quindi una e-mail a piano.socio.sanitario@regione.piemonte.it.

"Il punto di partenza sarà il documento che è stato redatto in questi mesi che riporta lo stato attuale e alcuni spunti che ci permetteranno di costruire e finalizzare con tutte le parti coinvolte il nuovo, e atteso, piano socio sanitario da 1,6 miliardi di euro l’anno. L’obiettivo sarà giungere a un documento che dovrà avere, come detto, una forte impronta sociale, dove al centro ci siano i cittadini, soprattutto i più deboli, cioè quelli che rischiano di rimanere esclusi dal sistema sanitario. E questo obiettivo dovrà essere perseguito con modelli di efficienza che puntino a non sprecare le risorse, sia economiche, sia professionali. Terminate le audizioni si avvierà quindi l’iter di approvazione con la discussione in Commissione dove, ne siamo certi, ci sarà un confronto onesto e schietto", hanno sottolineato Federico Riboldi e Maurizio Marrone.