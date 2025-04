Grande successo per la Giornata nazionale del Made in Italy: al Grattacielo Piemonte premiati dieci istituti scolastici del territorio

In occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, celebrata domani 15 aprile , dieci istituti scolastici piemontesi sono stati premiati dalla Regione Piemonte con un contributo di 5.000 euro ciascuno per aver realizzato progetti originali e di qualità volti a valorizzare le eccellenze italiane in ambiti come la sartoria, il design, l’arte, la promozione turistica e i prodotti agroalimentari.

Le scuole selezionate attraverso un apposito bando regionale hanno presentato i loro lavori nel corso di un evento che ha messo in luce la creatività e l’impegno delle giovani generazioni nel custodire e rinnovare le tradizioni italiane:

Istituto di istruzione superiore Cellini di Valenza Po – “Prestigious Items Made in Italy”

di Valenza Po – “Prestigious Items Made in Italy” Istituto professionale Castigliano di Asti – “Mode e mondi: italiani sulla Via della Seta”

di Asti – “Mode e mondi: italiani sulla Via della Seta” Istituto tecnico commerciale Bonelli di Cuneo – “MaDE in CN: Marketing digitale e impresa simulata nel Cuneese”

di Cuneo – “MaDE in CN: Marketing digitale e impresa simulata nel Cuneese” Istituto di istruzione superiore Olivetti di Ivrea – “Creatività e tecnologia: dal prodotto all’arte - Il Made in Italy oltre i confini del design”

di Ivrea – “Creatività e tecnologia: dal prodotto all’arte - Il Made in Italy oltre i confini del design” Istituto di istruzione superiore Zerboni di Torino – “L’arte del ricamo italiano negli abiti di alta moda”

di Torino – “L’arte del ricamo italiano negli abiti di alta moda” Istituto di istruzione superiore Natta di Rivoli – “Percorso marchi, arte e industria a partire dal premio Nobel Giulio Natta”

di Rivoli – “Percorso marchi, arte e industria a partire dal premio Nobel Giulio Natta” Liceo artistico Passoni di Torino – “Indossare le tradizioni”

di Torino – “Indossare le tradizioni” Istituto di istruzione superiore Maggia di Stresa – “Il nostro territorio: conoscere, conoscersi e socializzare”

di Stresa – “Il nostro territorio: conoscere, conoscersi e socializzare” Istituto superiore Lombardi di Vercelli – “Eco-bag: borsette di lusso in tessuto riciclato”

di Vercelli – “Eco-bag: borsette di lusso in tessuto riciclato” Istituto professionale statale Pastore di Varallo Sesia – “Sacro Monte di Varallo - Innovazione al servizio della conoscenza”

Cirio e Chiorino: “Il Piemonte crede in una scuola viva, capace di ispirare le nuove generazioni a diventare protagoniste”

“Abbiamo avuto la conferma che investire nei nostri giovani significa coltivare il futuro del Made in Italy – hanno dichiarato Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, ed Elena Chiorino, vicepresidente e assessore all’Istruzione e Merito della Regione Piemonte –. Le scuole hanno saputo interpretare con intelligenza, passione e originalità l’essenza delle nostre eccellenze. Non si è trattato soltanto di un concorso, ma di un percorso educativo che ha messo in moto talenti, visioni e competenze, fondendo tradizione e innovazione. Lavoriamo a rafforzare l’orgoglio del nostro Made in Italy e la consapevolezza nei ragazzi di ciò che rende unica la nostra Nazione nel mondo: la bellezza, il saper fare, l’identità. Valorizziamo l’eccellenza italiana per fare in modo che i nostri ragazzi siano consapevoli delle opportunità che ci sono e si sentano orgogliosi”.