“Scenario delle Professioni: oggi e domani”: l'evento di due giorni per capire in che direzione va il lavoro

In quest’ottica si apre l’edizione 2025 di Scenario delle Professioni: oggi e domani, promossa da TeamSystem, Euroconference e The European House – Ambrosetti, un appuntamento ormai irrinunciabile per il mondo professionale italiano.

Giunto al suo quarto anno, il forum si propone come luogo di approfondimento e confronto sui cambiamenti che impattano su lavoro e fiscalità.

Novità di quest’anno, un format su due giornate, il 13 e 14 maggio, con un mix tra eventi in streaming e in presenza, ospitati nella suggestiva Villa Erba a Cernobbio e trasmessi in diretta per il pubblico remoto.

Un’edizione che punta ad allargare la partecipazione, offrendo contenuti specialistici e aggiornati, facilmente fruibili. Tra i protagonisti, TeamSystem, punto di riferimento nell’innovazione digitale per studi professionali e imprese, insieme ad autorevoli esperti che analizzeranno i principali megatrend globali.

L’intento è fornire una bussola per orientarsi nel cambiamento, aiutando i partecipanti a rafforzare le proprie competenze e affrontare le sfide con consapevolezza. Una sinergia tra novità tecnologiche ed esperienza consolidata.

Il via è previsto per il 13 maggio con due sessioni accreditate da 2 CFP, trasmesse online. Si comincia con “La fiscalità che cambia tra riforme, normative europee e innovazione tecnologica”, con focus sulle ultime novità in ambito fiscale e digitale.

A seguire, l’incontro “Il futuro del lavoro: evoluzioni giuslavoristiche, sostenibilità e sfide tecnologiche”, con voci istituzionali e del Gruppo TeamSystem, analizzerà l’evoluzione del mercato e le nuove normative.

Il 14 maggio sarà dedicato alla sessione dal vivo, con la partecipazione di figure chiave del panorama professionale italiano. L’appuntamento sarà disponibile anche online, con interazioni e commenti in tempo reale.

In chiusura, la cerimonia “Best in Class 2025”, organizzata da Euroconference e TeamSystem con Forbes, celebrerà i migliori professionisti in quattro aree: “Crescita e Competenza”, “Innovazione Digitale e AI”, “Giovani Professionisti” e “Sostenibilità”.

















Recensioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.