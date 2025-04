Torre Pellice invita a partecipare alla scelta del nome dell’asilo nido comunale

C’è ancora tempo questa settimana per suggerire il futuro nome dell’asilo nido comunale di via Guillestre a Torre Pellice. La struttura, negli anni passati, ha subito importanti lavori di ristrutturazione e cambiamenti nella gestione. “Ne abbiamo parlato prima di tutto con le famiglie dei bambini che frequentano il nido d’infanzia e con le educatrici: da questo giro di consultazioni è nata la proposta ‘Semi del mondo’. Tuttavia, chiunque può fare la sua proposta o sostenere questo nome commentando l’apposito post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Torre Pellice e condiviso nel gruppo ‘Sei di Torre Pellice se... ‘” spiega Sara Tron, vicesindaca con delega all’asilo nido.

La scelta è caduta su ‘Semi del mondo’ per un duplice motivo: “Volevamo un chiaro riferimento alla crescita e uno all’internazionalità. Quella scuola, infatti, è frequentata da bambini le cui famiglie hanno origini diverse e si trova in una zona del paese in cui i nomi delle vie, ad esempio via Guillestre e via Guardia Piemontese, riguardano i gemellaggi in corso”.

Dopo Pasqua, l’Amministrazione comunale analizzerà tutti i commenti per capire se c’è un’alternativa valida alla sua proposta oppure se questa è gradita ai torresi. “In quel momento comunicheremo qual è la nostra scelta definitiva e da lì inizierà l’iter per l’approvazione, che non è immediata” sottolinea Tron.