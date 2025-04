Flashback Habitat: "Neverland Gaza" è la nuova installazione artistica di Alessandro Bulgini

Flashback Habitat è lieto di presentare “Neverland Gaza”, la nuova installazione dell’artista Alessandro Bulgini, in anteprima giovedì 17 aprile 2025 con due appuntamenti su prenotazione dalle ore 20 nella zona chiusa ai visitatori di Flashback Habitat, al secondo piano del Pad. C di Corso Giovanni Lanza 75 a Torino.

“Neverland Gaza” nasce come spazio di vicinanza e risonanza. Un'installazione raccolta, costruita a partire da oggetti quotidiani donati dalle persone – tappeti, sedie, luci, un fornelletto da campo – che diventano strumenti di relazione. L’opera mette in scena un rito immaginario, ispirato al gesto del tè condiviso tra le macerie di Gaza durante il Ramadan. In questo contesto sospeso e disarmato, l’arte si fa spazio abitabile, reale, profondamente nostro.

“L’opera non descrive, non commenta, non comunica” – scrive Christian Caliandro nel testo che accompagna il progetto – “non tratta un tema: lo vive, lo attraversa, ne fa esperienza. E quel qualcosa, a quel punto, non è più un tema. È la realtà.”