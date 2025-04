Grande successo per la quinta edizione di "E'Vento di Turismo 2025"

Si è conclusa con successo l’edizione 2025 del Congresso Festival: "E'VENTO DI TURISMO", (ideato dal giornalista Antonio Chiarenza in collaborazione con l’ODG del Piemonte per il quale sono stati previsti crediti formativi di accesso agli operatori della Stampa)

L’evento, giunto alla quinta edizione, ha rappresentato una preziosa opportunità per la promozione strategica del capoluogo piemontese con ricadute economiche non trascurabili relativamente allo sviluppo del territorio.

È infatti in questa ottica che gli organizzatori hanno focalizzato le prossime sfide di Torino nell’agenda 2030.

Peraltro, i presupposti per tale ragionamento sono i PITEM (modelli integrati per il turismo) ed il Piano strategico regionale del Piemonte (settoriale). Entrambi i documenti perseguono il tentativo di coniugare le bellezze variegate dei territori regionali con lo sviluppo locale: dai monti al mare. Il Piemonte deve crederci e scommettere sulla propria vocazione turistica su scala globale.

Dalla Via Francigena al Val Chisone passando per il Piemonte Orientale (Vercelli-Novara-Asti- Alessandria). Dai “circuiti” dei Sacri Monti e dei laghi (VCO) alla smart land della Granda con le sue “sette sorelle”. Dobbiamo, inoltre, considerare che la sinergia pubblico-privato può davvero offrire un contributo innovativo per sfruttare il "nuovo petrolio" ovvero il turismo che non è slegato assolutamente dai settori della logistica, dei trasporti (aeroporti/ autostrade) e dalle numerose realtà filantropiche.

Tutte queste realtà hanno riscontrato una adeguata rappresentanza nei panels che sono stati presentati. La presenza di autorevoli relatori (Istituzioni, corpi intermedi, associazionismo, enti, aziende e della "società civile") hanno aiutato a raccontare, al pubblico, un settore che condiziona una moltitudine di attività del nostro quotidiano. Dunque occorre fare chiarezza su un ambito così articolato e strategico per il futuro del Piemonte nello scacchiere globale. "E'VENTO DI TURISMO 2025" è una nuova opportunità per la promozione strategica del capoluogo piemontese in un'ottica di "area vasta" così come previsto nell’ambito della progettazione europea e della pianificazione strategica di sviluppo locale.

È stata una festa emozionante che ha esaltato la contaminazione di esperienze, luoghi e sapori nei quali si sono immersi i veri protagonisti per valorizzare anche le nuovissime forme di Turismo. Peraltro, l'edizione 2025 è stata resa possibile grazie alla collaborazione di Fabio Massimo Grimaldi, Presidente Altec Spa.

Gli ospiti presenti all’evento e che non hanno bisogno di presentazioni, sono stati: Marina Rota (giornalista e scrittrice), Camilla Nata (Giornalista RAI con la partecipazione di Margherita Fumero, attrice Madrina 2023). Durante l’evento organizzato dal giornalista Antonio Chiarenza, si sono alternati, nei vari speech: