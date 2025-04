Al via l'anteprima del Torino Jazz Festival 2025: gli eventi diffusi nei club della città

Al via il Torino Jazz Festival 2025, sotto la direzione artistica di Stefano Zenni, con l’anteprima diffusa nei club della città fino al 22 aprile per un totale di 12 appuntamenti in programma in 8 giorni.

Ad anticipare i concerti “Main Events” dal 22 al 30 aprile, in calendario un ricco palinsesto di anteprime diffuse attraverso i concerti live nei jazz club della città. Ad ospitare le anteprime: Bocciofila Vanchiglietta Rami Secchi, COMALA, Circolo Ricreativo Mossetto, sPAZIO211, Magazzino Sul Po, Folk Club, Blah Blah, Double Tree by Hilton Lingotto, Circolo dei lettori, OFF TOPIC.

La programmazione è stata realizzata su proposta degli stessi club della città, in coordinamento e in accordo con la direzione artistica. Le realtà del ricchissimo panorama musicale urbano saranno quindi rappresentate con produzioni di alto profilo artistico e di rilevante significato socio-culturale.

Ad impreziosire gli appuntamenti club, martedì 22 aprile alle ore 18 al Circolo dei lettori, anche un talk in collaborazione con Salone OFF Salone Internazionale del libro Torino per la presentazione del libro prodotto dal TJF dal titolo, “Talking To Jazz. Voci dal Torino Jazz Festival”. Edito da Voglino Editrice, il volume raccoglie le interviste a cura di Simone Garino, rivolte alle leggende del jazz passate dal festival nel corso delle passate edizioni, dal 2013 al 2015. Da McCoy Tyner a Ron Carter, il volume contiene anche scritti di Stefano Zenni, Furio Di Castri, Franco Bergoglio.

Il programma dei club proseguirà anche dopo l’anteprima del festival e per tutta la durata del TJF, fino al 30 aprile, per un totale di 26 appuntamenti in 15 giorni. Diciannove i club che ospiteranno gli eventi: Amen Bar, l’ARTeficIO, Bagni Pubblici di via Agliè, Baltea 3, Blah Blah, Bocciofila Vanchiglietta Rami Secchi, Cafè Neruda, Circolo Ricreativo Mossetto, COMALA, Ristorante Eligo presso Double Tree by Hilton Lingotto, Educatorio della Provvidenza, Folk Club, Machito, Magazzino Sul Po, OFF TOPIC, Osteria Rabezzana, Piazza dei Mestieri, SNODO press OGR, sPAZIO211.