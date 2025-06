Da John Wick ecco il primo spin-off al femminile: Ballerina non delude le attese

Eve Macarro è una ragazzina che sogna di diventare un giorno una ballerina professionista. Vive con il padre in un luogo isolato, cercando di condurre una vita normale dopo la morte della madre e la presunta scomparsa della sorella. Il tentativo fallito del padre di vendicarsi di chi ha tentato di rapirgli la figlia la inguaierà e dovrà tentare da sola di portare a termine la sua vendetta.

Adesso anche la saga criminale di John Wick ha il suo spin-off tutto al femminile, che a differenza di atre operazioni di questo genere (vedere Ghostbusters al femminile del 2016) risulta funzionare bene, sapendo incentrare la vicenda sulla protagonista, interpretata da Ana de Armas.

Ovviamente, quando si entra nel mondo di John Wick si devono rispettare tutta una serie di regole e tra queste c'è il fatto che i film del franchise devono essere stracolmi di violenza e Ballerina rispetta in pieno questa regola, con numerose sequenze d'azione con spettacolari combattimenti, dove le granate piovono come coriandoli e una scena con i lanciafiamme che è il clou del film. Lo stile raffinato che aveva contraddistinto i film della saga diretti da Chad Stahelski viene totalmente annientato dalla nuova regia di Len Wiseman, che ha scelto un approccio più grezzo, adattandosi pragmaticamente ai canoni dei film d'azione.

Prevedibilmente, trattandosi di un capitolo di una saga ormai iconica non ci possono non essere dei ritorni emblematici, come quello del John Wick originale, ovvero Keanu Reeves, passando poi a Anjelica Huston e Ian McShane, il tutto per la gioia dei fan. Scelta che, per acchiappare appunto i fan dei film precedenti, si dimentica, in certi momenti, della trama e si perde in digressioni incoerenti.

Tutta la struttura di Ballerina fa intendere che avremo delle nuove pellicole di questa saga con probabili protagonisti Keanu Reeves-John Wick e la Eve Macarro interpretata da Ana de Armas. D'altronde è questa la logica commerciale di questo film, sicuramente realizzato con lo scopo di rilanciare ulteriormente il franchise (vedi il titolo originale), prolungandolo e portando ricchi incassi al botteghino.

TITOLO: Ballerina

TITOLO ORIGINALE: From the World of John Wick: Ballerina

CASA DI DISTRIBUZIONE: Lionsgate

ANNO DI PRODUZIONE: 2025

PAESE DI PRODUZIONE: USA

GENERE: Azione, avventura, thriller, suspence, giallo

REGIA: Len Wiseman

CAST: Ana de Armas, Lance Reddick, Keanu Reeves,Norman Reedus, Lorenza Izzo, Ian McShane, Catalina Sandino Moreno, Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Lenka Regulyová, Anne Parillaud,Abraham Popoola, Caleb Spillyards, Jaroslav Vundrle, Togo Igawa, Marc Cram.

DURATA: 125 minuti



Voto: 3,5/5