Apolide Festival torna al Parco Dora Baltea di Ivrea: tra gli ospiti M¥SS KETA, Samuel, Coma Puma, Casino Royale

Apolide Festival torna dal 20 al 22 giugno presso il Parco Dora Baltea di Ivrea. Una XXII edizione guidata dalla spinta di tenere viva la presenza culturale negli spazi, di condividere e alimentare il pensiero e le idee coltivando e attraversando quelli che sono – o possono diventare – luoghi di cultura

Tra i primi nomi della line up 2025 alcuni felici ritorni ad Apolide Festival. Ad accendere il main stage arrivano venerdì 20 giugno Samuel, Motta, Il Mago del Gelato, sabato 21 giugno M¥SS KETA, Casino Royale con Clap! Clap!, Ele A e domenica 22 giugno Giorgio Poi, Post Nebbia, Coca Puma. E tante e tanti altri si aggiungeranno al cartellone.

Organizzato da TO LOCALS ETS, Apolide 2025 è realizzato grazie al sostegno della Città di Ivrea e ospita, tra il Parco Dora Baltea e altri luoghi della città, un festival diffuso, vivo, pulsante che conferma anche quest’anno la sua vocazione alla promozione e valorizzazione del territorio.

Movimento Manifesto è il claim della ventiduesima edizione. Un’idea che si fa atto, un’azione collettiva che prende forma, voce e corpo. Un festival che si dichiara, si espone, si muove.Movimento Manifesto è un’idea fatta di spazi, cultura, persone, voci. – dichiara Salvatore Perri, Direttore Artistico di Apolide e Presidente di To Locals ETS. Perché il pensiero non è mai fermo. È qualcosa che accade. Perché Apolide non è solo un festival. È un atto collettivo che si perpetua letteralmente da una vita intera.

Lo racconta anche l’identità visiva curata dall’artista Stefano Fiorina che rappresenta il movimento continuo attraverso la sua opera “Stargate”.

Apolide, già dopo la prima riuscitissima edizione a Ivrea, è riuscito a calarsi perfettamente nella realtà della nostra città ed è entrato a tempo di record in quel gruppo di grandi eventi che aspettiamo tutto l’anno e che ci permettono di raccontare all’esterno Ivrea come un posto bello in cui vivere – racconta Matteo Chiantore, Sindaco di Ivrea.

Il programma parte venerdì 20 giugno con Samuel che torna ad Apolide dopo una serata indimenticabile nel 2018 e la grande festa del 2022 con i Subsonica. Autore e compositore instancabile, in seguito al successo di “Subsonica Club Tour 2025”, porta sul main stage il suo nuovo progetto live electro. Nella stessa sera arriva il cantautore, polistrumentista e compositore tra i più originali e amati del panorama italiano, Motta, con il recupero del concerto annullato lo scorso anno per maltempo.

Si aggiunge alla line up Il Mago del Gelato, tra i progetti più eclettici in circolazione, con l’album d’esordio "Chi È Nicola Felpieri?", culmine di un percorso che in soli due anni li ha visti conquistare cuori e palcoscenici di tutta Italia con il loro groove travolgente, una miscela letale di afrobeat, funk e jazz. Sabato 21 giugno è la volta di M¥SS KETA, nome che ha rivoluzionato la scena musicale italiana con il suo mix provocatorio di pop, elettronica e underground e che presenta il suo ultimo album.

Poi il live imperdibile nel quale i Casino Royale, che da oltre 30 anni ribaltano i palchi con il loro inconfondibile suono, incontrano il produttore e performer internazionale Clap! Clap! per dar vita a una giungla di suoni tortuosi e febbrili come mai si erano sentiti prima.

Sul palco anche Ele A, tra le voci più interessanti della nuova scena, con il suo stile unico e un sound che fonde rap, drum and bass e influenze anni ’90.Infine, domenica 22 giugno, tocca a Giorgio Poi che torna con il nuovo atteso disco “Schegge”, un viaggio sonoro tra nostalgia e modernità, che esplora emozioni e frammenti di vita con melodie raffinate; ai Post Nebbia, tra i nomi più seguiti e interessanti della scena indipendente italiana, dal vivo con il recente album “Pista Nera”: il racconto graffiante, ironico e disincantato di un mondo in discesa libera, che ha conquistato i club di tutta Italia questo inverno a colpi di sold out; fino a Coca Puma con il suo acclamato disco d'esordio “Panorama Olivia”, ritenuto da media e dal pubblico uno dei più belli dello scorso anno: tra elettronica, dream pop e atmosfere oniriche, la giovane artista romana fa tappa ad Apolide nell’ambito di un lungo e fortunato tour iniziato nel 2024 e tutt’ora in corso.

In attesa della tre giorni di fine giugno, il festival piemontese inizia a prendere vita in più luoghi e momenti dell’anno, a partire da Apolide Drops, format satellite, nato nel 2022, che da aprile a giugno 2025 vede le prealpi canavesane ospitare musica, arti performative e attività outdoor in spazi non convenzionali. La rassegna, che regala al pubblico giornate immersive a contatto con la natura e a basso impatto ambientale, ha come protagonisti musicali tre nomi che regalano colori molto diversi al format.

Si parte il 27 aprile al Lago di Meugliano (Valchiusa) con Anna Castiglia, tra le voci e le penne femminili più interessanti del giovane cantautorato; si prosegue il 18 maggio, nel suggestivo scenario della fioritura dei narcisi a Pian delle Nere (Castelnuovo Nigra), con i Santi Francesi che dopo il successo di Sanremo 2024 continuano il loro percorso artistico calcando i migliori palchi d'Italia; e si chiude l’8 giugno a Valprato Soana con i Fast Animals and Slow Kids che spogliano le loro canzoni portandole alla loro essenza e si raccontano in un incontro speciale per conoscere meglio una delle band più amate in Italia.

Non solo musica, anche il circo contemporaneo è al centro delle giornate di Apolide Drops con Federica Maffucci che presenta “Zona Franca” (27 aprile), Giorgio Bertolotti in “Nessuno” (18 maggio) e ZIP (Andrea Battisti) in “Splash” (8 giugno). Infine, per gli appassionati della montagna e dell’outdoor, è possibile raggiungere i luoghi del format con speciali escursioni guidate, in collaborazione con il Consorzio Operatori Turistici Valli del Canavese e il Consorzio Forestale del Canavese.

Lo spirito di Apolide Festival, che da sempre mette al centro l’importanza delle esperienze collettive e condivise, è tangibile anche nella collaborazione e vicinanza ad altre realtà del territorio canavesano e piemontese. Apolide, infatti, partecipa l’11 maggio a Torino aSponda Fest, l’evento che celebra musica, arte e cultura, includendo esibizioni live, mercatini creativi, workshop interattivi e talk; il 30 maggio all’apertura de La Grande Invasione, lo storico festival della letteratura di Ivrea, che in quell’occasione vede l’inaugurazione della mostra di Stefano Fiorina e ad altri eventi che verranno annunciati nelle prossime settimane.



Per info: www.apolide.net