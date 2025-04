Fatboy Slim torna a Torino: lunedì 21 aprile il live all’Audiodrome

Fatboy Slim arriva a Torino: l’appuntamento è per lunedì 21 aprile all’Audiodrome, per uno speciale show in daytime a partire dalle 17. Il club di Moncalieri ospiterà l’iconico dj e produttore nell’ambito del fortunato format EAR/WAX.

Considerato uno dei DJ, produttori e beatmaker più influenti degli ultimi vent’anni, Fatboy Slim è una vera icona della musica elettronica internazionale e uno dei principali protagonisti del big beat a livello mondiale.

Dietro questo nome d’arte si cela Quentin Leo Cook, nato in Inghilterra nel 1963. Negli anni ’90 è stato tra i pionieri del big beat, genere ibrido che fonde elementi di hip hop, break beat, rock e R&B.

La sua carriera da DJ prende il via a Brighton, città in cui si trasferisce e inizia a esibirsi nei club inglesi, conquistando rapidamente il pubblico con set travolgenti e un talento fuori dal comune. Fatboy Slim si distingue per la sua capacità di mescolare stili e suoni diversi, utilizzando campionamenti e loop presi da un’ampia varietà di generi. Le sue produzioni uniscono l’energia della dance a influenze pop, rock e funk, dando vita a un sound originale e inconfondibile. Con il suo approccio innovativo e la passione per la sperimentazione, ha lasciato un segno profondo nella scena elettronica contemporanea, ispirando intere generazioni di artisti della musica dance.