Ricca (Lega): “Ricordo olocausto sia valore condiviso fra i giovani"

“Migliaia di giovani piemontesi negli scorsi quattro anni hanno avuto la possibilità di conoscere gli orrori dell’Olocausto e, ora che ci avviciniamo al 25 Aprile, ritengo sia importante dare continuità alle buone pratiche messe in atto dalla giunta Cirio nello scorso mandato impegnando la giunta a rifinanziare il progetto per sovvenzionare iniziative sul territorio allo scopo di sensibilizzare i giovani e far sì che ogni giorno sia il Giorno della Memoria, includendo anche il Giorno del Ricordo. Ancora una volta alcune forze politiche, come Pd e Avs, col loro voto contrario hanno dimostrato di essere a favore del giorno della memoria solo il 27 gennaio” così Fabrizio Ricca, capogruppo Lega in Piemonte.