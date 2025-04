Il Museo regionale di Scienze Naturali coordina la partecipazione di Torino alla City Nature Challenge 2025

Per la prima volta, Torino partecipa alla City Nature Challenge (CNC), una sfida internazionale di citizen science dedicata al monitoraggio della biodiversità urbana. A coordinare l'iniziativa - che si terrà dal 25 al 28 aprile 2025 - per la città sarà il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, promotore di una rete di collaborazioni con università, enti pubblici, associazioni naturalistiche e cittadini.

Il MRSN organizzerà una serie di eventi aperti a tutti, studenti, famiglie e appassionati, pensati per coinvolgere persone di ogni età in attività di osservazione della natura urbana. Accompagnati da esperti e ricercatori, i partecipanti prenderanno parte ai cosiddetti bioblitz, veri e propri safari scientifici per raccogliere dati su flora e fauna.

Le attività si svolgeranno il 26 aprile in orario serale al Parco Colonnetti e il 27 aprile durante il giorno tra il Parco Colonnetti e il Parco del Valentino.

“Siamo orgogliosi che, per la prima volta, Torino partecipi alla City Nature Challenge, una sfida internazionale che unisce scienza, cittadinanza e territorio. Il coinvolgimento diretto delle persone nella raccolta di dati sulla biodiversità rappresenta un’occasione preziosa per sensibilizzare, educare e valorizzare il nostro patrimonio naturale, anche in ambito urbano – dichiara Marina Chiarelli assessore alla cultura della Regione Piemonte -. Il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, in qualità di coordinatore, conferma il proprio ruolo centrale nella promozione della cultura scientifica e ambientale, contribuendo a costruire una comunità sempre più consapevole e attiva nella tutela della natura. Invito tutti a partecipare con entusiasmo, osservare, conoscere e proteggere la biodiversità è un gesto concreto per il nostro futuro”.

“Con la partecipazione alla City Nature Challenge – dichiara Marco Fino, dirigente del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino – desideriamo coinvolgere tutti i cittadini curiosi di riscoprire la natura, anche in un contesto urbano come quello della città di Torino. Scopriremo, insieme a specialisti del settore, le specie viventi che ci circondano e con cui conviviamo ogni giorno”.

City Nature Challenge (CNC)

Lanciata nel 2016 come una competizione amichevole tra Los Angeles e San Francisco – promossa dal Natural History Museum of Los Angeles County e dalla California Academy of Sciences – la City Nature Challenge (CNC) è diventata in pochi anni un evento di portata globale, coinvolgendo oltre 690 città in 51 paesi.

Tra il 25 e il 28 aprile, i cittadini torinesi saranno invitati a contribuire attivamente alla raccolta di dati, scattando fotografie o registrando suoni di flora e fauna (preferibilmente selvatica) viste entro i confini del Comune di Torino. Le osservazioni andranno caricate sulla piattaforma iNaturalist entro il 4 maggio. Sono escluse le segnalazioni di animali domestici o immagini di persone. Solo i dati correttamente identificati entro quella data saranno validi ai fini della competizione.

Il programma torinese della City Nature Challenge 2025 – scaricabile dal sito del Museo Regionale di Scienze Naturali City Nature Challenge 2025: Torino – mrsntorino.it

– propone un ricco calendario di attività gratuite, pensate per coinvolgere attivamente cittadini di tutte le età nella scoperta della biodiversità urbana. Le iniziative principali si concentreranno nelle giornate di venerdì 26 e sabato 27 aprile, con una serie di “bioblitz” all’interno del Parco Colonnetti (con il supporto di Casa nel Parco e Fondazione Mirafiori) e del Parco del Valentino (in collaborazione con l’Orto Botanico dell’Università di Torino).

La sera del 26 aprile, gli esperti guideranno i partecipanti in un’esplorazione alla ricerca di specie crepuscolari e notturne come falene, pipistrelli, uccelli notturni, gechi e anfibi.

Il 27 aprile, durante il giorno, saranno invece protagonisti insetti impollinatori, uccelli, farfalle, coleotteri, macroinvertebrati acquatici, licheni, piante e molte altre specie.

Le attività sono aperte a tutti: studenti universitari, famiglie, appassionati di natura e semplici curiosi. I partecipanti avranno l’opportunità di affiancare ricercatori e specialisti per imparare a identificare le specie più comuni e scoprire come contribuire, in autonomia e nel rispetto dell’ambiente, al monitoraggio della biodiversità.

La City Nature Challenge ha un doppio obiettivo: coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini nell’osservazione della natura e documentare il più ampio numero di specie presenti sul territorio. Le città partecipanti sono suddivise in categorie in base a popolazione ed estensione e vengono classificate in base a tre parametri: numero di osservatori, numero di osservazioni caricate, numero di specie individuate.

A Torino, i partecipanti più attivi avranno l’opportunità di vincere premi a tema naturalistico, tra cui fototrappole, cassette nido per insetti, abbonamenti culturali (Abbonamento Musei) e ingressi a CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia. Un’occasione unica per riscoprire la natura che ci circonda e contribuire concretamente alla tutela della biodiversità urbana.

La partecipazione agli eventi è gratuita, ma è obbligatoria la registrazione online. I posti sono limitati, ed è possibile prenotarsi fino al giorno precedente ciascun evento.

Info e programma completo su: City Nature Challenge 2025: Torino – mrsntorino.it