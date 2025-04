Le vette alpine di piazza Roma a Pinerolo valgono una menzione ad ‘Architetture Rivelate’

La giuria ha apprezzato “una riqualificazione urbana che restituisce centralità allo spazio del mercato, reinterpretando il paesaggio con forme che evocano le vette alpine”. Per questo motivo, la nuova piazza Roma ha ottenuto una menzione speciale al premio ‘Architetture Rivelate’, nella categoria ‘Spazi aperti, infrastrutture e paesaggio’. Il concorso è promosso dagli Ordini degli Architetti di Torino, Aosta, Asti, Cuneo e Novara Vco. La premiazione si è svolta mercoledì 15 al Regio di Torino. L’opera è stata candidata dai progettisti dello studio Smno, gli architetti Nicolò Orsini e Stefano Martoglio. Ed è stata valutata, assieme ad altre 67, da una giuria presieduta da Ida Origgi, che ha assegnato 4 premi e 3 menzioni.

Del progetto pinerolese ha colpito la sagoma che ricorda le vette alpina: “La geometria ad albero delle strutture identifica un sapiente controllo del progetto costruito che offre slancio e leggerezza alla copertura e minimo ingombro dello spazio sottostante. Il segno grafico dell'angolo acuto detta con semplicità il concetto di vetta alpina a cui si ispirano i progettisti”. Un motivo di orgoglio per l’assessore all’Arredo Urbano Giulia Proietti, che ha seguito tutto l’iter: “Il premio esiste da decenni e non mi risulta che Pinerolo sia mai stata premiata. È stato emozionante e fa riflettere su come chi guarda le cose da fuori apprezzi gli aspetti belli, mentre chi guarda da dentro tende a vedere le criticità o i problemi”.