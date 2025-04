Tra pic nic, grigliate e visite ai musei, una tregua di sole accompagna la Pasquetta di Torino

Chi ha scelto di restare in città ha colto l’occasione per concedersi una passeggiata, una visita culturale o un picnic nei giardini, approfittando di un clima più stabile. Le incertezze meteo avevano fatto temere il peggio, ma il miglioramento ha permesso a residenti e visitatori di vivere con maggiore tranquillità questo momento di pausa.

In centro, l’interesse per musei e luoghi storici ha attirato un buon numero di persone, con code ordinate agli ingressi e un via vai lungo le arterie principali, come via Garibaldi e i giardini che circondano i Musei Reali. Nei parchi, famiglie e piccoli gruppi si sono ritrovati con teli, panini e giochi, e anche qualche griglia accesa, nonostante il divieto comunale di accendere fiamme libere nelle aree verdi.

Non sono certamente state grigliate in vecchio stile, e infatti, se mancava la carne sul barbecue, non è certo mancata la voglia di stare insieme: chi ne ha approfittato per sdraiarsi in mezzo alla natura, chi con una cassa Bluetooth, chi con un pallone per improvvisare una partitella.